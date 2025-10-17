Nations League der Frauen:Linder fällt aus, Wück nominiert Top-Talent nach
|
Bundestrainer Christian Wück muss in der Nations League erneut umbauen. Außenverteidigerin Sarai Linder fällt aus, Nachwuchsspielerin Alara Sehitler rückt ins DFB-Team nach.
Bundestrainer Christian Wück muss den nächsten Ausfall für die Nations-League-Partien der deutschen Fußballerinnen gegen Frankreich kompensieren. Nach Bayern-Torhüterin Ena Mahmutovic sagte auch die Außenverteidigerin Sarai Linder vom VfL Wolfsburg ihre Teilnahme an den Halbfinal-Duellen am 24. und 28. Oktober ab.
Linder benötige nach ihrer Verletzungspause weiter eine gezielte Belastungssteuerung. Für die 25-Jährige rückt Toptalent Alara Sehitler (18) vom FC Bayern nach.
Linder laboriert an Sprunggelenksverletzung
Linder hatte sich Ende Juli im EM-Viertelfinale gegen Frankreich (6:5 i.E.) eine Kapsel-Band-Verletzung am linken Sprunggelenk zugezogen. Im Bundesliga-Topspiel am vergangenen Samstag gegen den FC Bayern (1:3) und beim Champions-League-Auftritt in Oslo gegen Valerenga IF (2:1) hatte die 29-malige Nationalspielerin zuletzt aber jeweils von Beginn an gespielt.
Tor: Laura Dick, Stina Johannes
Abwehr: Giulia Gwinn, Kathrin Hendrich, Franziska Kett, Camilla Küver, Alara Sehitler, Janina Minge, Bibiane Schulze Solano, Carlotta Wamser
Mittelfeld/Angriff: Nicole Anyomi, Jule Brand, Klara Bühl, Selina Cerci, Laura Freigang, Sydney Lohmann, Shekiera Martinez, Sjoeke Nüsken, Lena Oberdorf, Lea Schüller, Elisa Senß, Cora Zicai
Sehitler freut sich über doppelte Auszeichnung
Die flexibel einsetzbare Sehitler gilt als eines der größten Talente im deutschen Fußball. Vom DFB ist sie am Tag ihrer Nachnominierung mit der Fritz-Walter-Medaille in Gold ausgezeichnet worden - der höchsten nationalen Auszeichnung für Nachwuchsspielerinnen und -spieler.
Bei der EM hatte Wück auf die zweimalige Nationalspielerin noch verzichtet. Das DFB-Team trifft am 24. Oktober (17:45 Uhr/ARD) im Hinspiel zunächst in Düsseldorf auf die Französinnen. Das Rückspiel vier Tage später (28. Oktober, 21:10 Uhr) findet im französischen Caen statt und wird live im ZDF zu sehen sein.
Quelle: dpa
