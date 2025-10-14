Nations League: Wück setzt für DFB-Frauen auf Gwinn und Oberdorf

DFB-Frauen im Nations-League-Halbfinale:Wück setzt gegen Frankreich auf Gwinn und Oberdorf
Die deutschen Fußballerinnen können in der Nations League wieder auf Kapitänin Giulia Gwinn und Lena Oberdorf bauen. Dafür fällt die Nummer 1 aus.
Hoffnungsträgerin Lena Oberdorf kehrt 15 Monate nach ihrem letzten Länderspiel in die deutsche Fußball-Nationalmannschaft zurück. Während Stammtorhüterin Ann-Katrin Berger verletzt fehlt, gehört auch Kapitänin Giulia Gwinn nach ihrem vorzeitigen EM-Aus zum Aufgebot für die Halbfinals in der Nations League.
Insgesamt nahm Bundestrainer Christian Wück gegenüber der Europameisterschaft sechs Veränderungen in seinem 23-köpfigen Aufgebot vor.
Drei Neulinge im Kader
In Torhüterin Laura Dick von der TSG Hoffenheim, Abwehrspielerin Camilla Küver vom VfL Wolfsburg sowie Angreiferin Shekiera Martinez von West Ham United wurden drei Neulinge berufen. Außerdem sind neben Bayern-Star Oberdorf die zuletzt ebenfalls verletzt fehlenden Nicole Anyomi und Bibiane Schulze Solano bei den Duellen mit Frankreich am 24. Oktober (17:45 Uhr/ARD) in Düsseldorf und am 28. Oktober (21:10 Uhr/ZDF) in Caen wieder dabei.
Das Team werde "alle Kräfte bündeln müssen".
Tor: Laura Dick, Stina Johannes, Ena Mahmutovic
Abwehr: Giulia Gwinn, Kathrin Hendrich, Franziska Kett, Camilla Küver, Sarai Linder, Janina Minge, Bibiane Schulze Solano, Carlotta Wamser
Mittelfeld/Angriff: Nicole Anyomi, Jule Brand, Klara Bühl, Selina Cerci, Laura Freigang, Sydney Lohmann, Shekiera Martinez, Sjoeke Nüsken, Lena Oberdorf, Lea Schüller, Elisa Senß, Cora Zicai
Oberdorf fehlt noch Spielpraxis
Neben der wegen einer Knieverletzung kurzfristig fehlenden Berger, die ebenso wie Kathrin Hendrich erst zum Jahresende über ihre Zukunft in der DFB-Elf entscheiden möchte, müssen aus dem EM-Kader auch Giovanna Hofmann (Kreuzbandriss), Sophia Kleinherne (Oberschenkel) und Turid Knaak (Meniskus) passen. Sara Däbritz war Anfang Oktober zurückgetreten, Linda Dallmann steht auf Abruf bereit.
Oberdorf hatte sich im Juli 2024 einen Kreuzbandriss zugezogen. Vor der EM im Sommer nahm sie wieder am Training der Nationalmannschaft teil, für einen Kaderplatz reichte es ohne Spielpraxis allerdings nicht. Gwinn hatte sich beim Turnier in der Schweiz im Auftaktspiel am Knie verletzt und erst Ende September bei den Bayern ihr Comeback gefeiert.
