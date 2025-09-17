Champions League: Liverpool feiert Zittersieg gegen Atletico

Liverpool legte furios los und traf in den ersten sieben Minuten zwei Mal, Madrid war völlig überrumpelt. Andrew Robertson verwandelte einen Freistoß von Mohamed zum 1:0 (4.), wenig später traf Salah selbst (6.). Danach fanden die Colchoneros besser ins Spiel und kamen zu mehr Ballaktionen. Der Anschlusstreffer durch Marcos Llorente kurz vor der Pause ist verdient, auch wenn Liverpool noch nachlegen hätte können.