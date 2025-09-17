Champions League: Liverpool feiert Zittersieg gegen Atletico

2:0 fast verspielt:Liverpool feiert Zittersieg gegen Atletico
Zwei schnelle Tore - und trotzdem wird's knapp. Der FC Liverpool verspielt gegen Atletico Madrid eine 2:0-Führung. Dann bringt Virgil Van Dijk die Erlösung zum 3:2 für die Reds.
Liverpool legte furios los und traf in den ersten sieben Minuten zwei Mal, Madrid war völlig überrumpelt. Andrew Robertson verwandelte einen Freistoß von Mohamed zum 1:0 (4.), wenig später traf Salah selbst (6.). Danach fanden die Colchoneros besser ins Spiel und kamen zu mehr Ballaktionen. Der Anschlusstreffer durch Marcos Llorente kurz vor der Pause ist verdient, auch wenn Liverpool noch nachlegen hätte können.
In der zweiten Hälfte legte Liverpool seine Passivität ab und erhöhte den Druck enorm. Trotzdem gelang Atletico erneut durch Llorente den Anschluss. In der Nachspielzeit konnten sich die Reds schließlich mit dem Siegtor des überragenden Virgil van Dijk (90. Minute +2) belohnen.
Die Aufstellungen
Liverpool: Alisson - Frimpong (58. Bradley), Konaté, Van Dijk, Robertson (86. Kerkez) - Gravenberch, Wirtz (74. Ngumoha), Szoboszlai - Salah, Isak (58. Ekitiké), Gakpo (58. Mac Allister) - Trainer: Arne Slot
Madrid: Oblak - M. Llorente, Le Normand, Lenglet, Galán - Simeone, Barrios, Gallagher (61. Molina), Gonzalez (77. Pubill) - Raspadori (52. Koke), Griezmann (61. Sörloth) - Trainer: Diego Pablo Simeone
Schiedsrichter: Maurizio Mariani (Italien)
Kommentator: Andreas Kürten