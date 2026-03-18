Champions League: Sporting wie im Rausch - Bodö ausgeschieden

Sporting Lissabon hat das kleine Fußball-Wunder vollbracht und die sensationelle Champions-League-Reise des FK Bodö/Glimt beendet. Der portugiesische Double-Sieger erreichte dank eines 5:0 (1:0, 3:0)-Heimerfolgs nach Verlängerung gegen den norwegischen Klub das Viertelfinale. Im Hinspiel hatte Sporting mit 0:3 verloren.

Die Gastgeber waren von Anfang an drückend überlegen, es dauerte aber bis zur 34. Minute, ehe Gonçalo Inácio per Kopfball nach einer Ecke das 1:0 besorgte. Pedro Gonçalves (61.) und Luis Suárez (78./Handelfmeter) trafen in der zweiten Hälfte für die Gastgeber und erzwangen damit eine Verlängerung. Dort erzielte Maxi Araújo nach zwei Minuten das 4:0, Rafael Nel (120.+1) sorgte in der Nachspielzeit für die endgültige Entscheidung.