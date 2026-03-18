Champions League: Sporting wie im Rausch - Bodö ausgeschieden

Mega-Aufholjagd in Lissabon:Sporting wie im Rausch - Bodö ausgeschieden
von Moritz Zschau
Sporting Lissabon gelingt ein irres Comeback. Nach 90 Minuten ist das 0:3 aus dem Hinspiel egalisiert - der FK Bodö/Glimt bricht komplett ein. Enthält virtuelle Bandenwerbung.
Sporting Lissabon hat das kleine Fußball-Wunder vollbracht und die sensationelle Champions-League-Reise des FK Bodö/Glimt beendet. Der portugiesische Double-Sieger erreichte dank eines 5:0 (1:0, 3:0)-Heimerfolgs nach Verlängerung gegen den norwegischen Klub das Viertelfinale. Im Hinspiel hatte Sporting mit 0:3 verloren.
Die Gastgeber waren von Anfang an drückend überlegen, es dauerte aber bis zur 34. Minute, ehe Gonçalo Inácio per Kopfball nach einer Ecke das 1:0 besorgte. Pedro Gonçalves (61.) und Luis Suárez (78./Handelfmeter) trafen in der zweiten Hälfte für die Gastgeber und erzwangen damit eine Verlängerung. Dort erzielte Maxi Araújo nach zwei Minuten das 4:0, Rafael Nel (120.+1) sorgte in der Nachspielzeit für die endgültige Entscheidung.
Die Aufstellungen:
Sporting Lissabon: R. Silva - Fresneda, Quaresma (64. Debast), Inácio, Araújo (110. Diomande) - Hjulmand, Morita (68. Bragança) - Catamo, Trincao (110. Faye), Goncalves (68. Nuno Santos) - Suárez (116. Nel).
Trainer: Rui Borges
FK Bodö/Glimt: Haikin - Sjövold, Björtuft, Gundersen (106. Aleesami), Björkan - Evjen (85. Bassi), Berg, Fet (90.+1 Auklend) - Blomberg (85. Määttä), Högh (79. Helmersen), Hauge (79. Saltnes)
Trainer: Kjetil Knutsen
Schiedsrichter: Sandro Schärer (Schweiz)