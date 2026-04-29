Champions League: PSG und Bayern liefern historisches Spektakel

Die Erwartungen vor dem Hinspiel zwischen Paris und Bayern waren gewaltig - und sie werden noch übertroffen. Das unglaubliche 5:4 ist schon jetzt eine Partie für die Fußball-Geschichte.

In einem wahren Fußball-Spektakel hat der FC Bayern München die erste Runde im Giganten-Duell 4:5 (2:3) bei Paris Saint-Germain verloren – aber ein großes Comeback hingelegt. Die Münchener lagen nach 58 Minuten mit 2:5 zurück, kamen am Ende aber noch einem 4:5.

Harry Kane verwandelte einen Foulelfmeter zum 1:0 (17. Minute). Michael Olise glich zum 2:2 aus (41.). Und dann schlugen Dayot Upamecano (65.) und nochmals Díaz (68.) zu, als die Bayern bereits K. o schienen. Das PSG-Ensemble jubelte gleich fünfmal durch Chwitscha Kwarazchelia (24./56.), einen Kopfballtreffer von João Neves (33.) sowie einen Handelfmeter von Ousmane Dembélé (45.+5).

Die Aufstellungen:

Paris Saint-Germain: Safonow - Hakimi, Marquinhos, Pacho, Nuno Mendes (84. Hernandez) - Zaire-Emery (64. Ruiz), Vitinha, Joao Neves - Doué (70. Barcola), Dembelé, Kwarazchelia (84. Mayulu)

Trainer: Luis Enrique

FC Bayern München: Neuer - Stanisic, Upamecano, Tah, Davies (46. Laimer) - Kimmich, Pavlovic (90.+3 Jackson) - Olise, Musiala (79. Goretzka), Díaz - Kane

Trainer: Aaron Danks