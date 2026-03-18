Champions League: Leverkusen beim FC Arsenal chancenlos

Nach dem engen Hinspiel lässt der FC Arsenal wenig Zweifel am Weiterkommen. Leverkusens Keeper Blaswich hält zunächst stark, dann bringt Eze die Gunners spektakulär in Führung.

von Adrian von der Groeben

Der Traum vom ersten Königsklassen-Viertelfinale seit 24 Jahren ist für Bayer Leverkusen geplatzt. Auch ein überragender Bayer-Keeper Janis Blaswich konnte das 0:2 (0:1) im Achtelfinal-Rückspiel bei Premier-League-Spitzenreiter FC Arsenal nicht verhindern.

Nach dem 1:1 im Hinspiel machte der haushohe Favorit, der in der Ligaphase alle acht Spiele gewann, durch Tore von 70-Millionen-Euro-Einkauf Eberechi Eze (36.) und Declan Rice (63.) das Weiterkommen perfekt.

Die Aufstellungen:

FC Arsenal: Raya - White (69. Mosquera), Saliba, Gabriel Magalhaes, Hincapié - Rice, Zubimendi (68. Nørgaard) - Saka, Eze (69. Havertz), Trossard (69. Martinelli) - Gyökeres (90. Lewis-Skelly)

Trainer: Mikel Arteta

Bayer Leverkusen: Blaswich - Quansah, Andrich (83. Fernandez), Tapsoba - Poku (60. Culbreath), Palacios (70. Schick), García, Grimaldo - Maza, Terrier (60. M. Tillman) - Kofane

Trainer: Kasper Hjulmand