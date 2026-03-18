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UEFA Champions League - Saison 2025/26
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Champions League: Leverkusen beim FC Arsenal chancenlos

Werkself nach 0:2 ausgeschieden:Leverkusen beim FC Arsenal chancenlos

von Adrian von der Groeben

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Eberechi Eze am 28.03.26

Nach dem engen Hinspiel lässt der FC Arsenal wenig Zweifel am Weiterkommen. Leverkusens Keeper Blaswich hält zunächst stark, dann bringt Eze die Gunners spektakulär in Führung.

Der Traum vom ersten Königsklassen-Viertelfinale seit 24 Jahren ist für Bayer Leverkusen geplatzt. Auch ein überragender Bayer-Keeper Janis Blaswich konnte das 0:2 (0:1) im Achtelfinal-Rückspiel bei Premier-League-Spitzenreiter FC Arsenal nicht verhindern.

Nach dem 1:1 im Hinspiel machte der haushohe Favorit, der in der Ligaphase alle acht Spiele gewann, durch Tore von 70-Millionen-Euro-Einkauf Eberechi Eze (36.) und Declan Rice (63.) das Weiterkommen perfekt.

Die Aufstellungen:

FC Arsenal: Raya - White (69. Mosquera), Saliba, Gabriel Magalhaes, Hincapié - Rice, Zubimendi (68. Nørgaard) - Saka, Eze (69. Havertz), Trossard (69. Martinelli) - Gyökeres (90. Lewis-Skelly)
Trainer: Mikel Arteta

Bayer Leverkusen: Blaswich - Quansah, Andrich (83. Fernandez), Tapsoba - Poku (60. Culbreath), Palacios (70. Schick), García, Grimaldo - Maza, Terrier (60. M. Tillman) - Kofane
Trainer: Kasper Hjulmand

Schiedsrichter: Danny Makkelie (Niederlande)

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