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UEFA Champions League - Saison 2025/26
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Champions League: Kai Havertz schießt FC Arsenal zum Sieg

1:0 bei Sporting Lissabon:Kai Havertz schießt FC Arsenal zum Sieg

von Holger Pfandt

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Kai Havertz vom FC Arsenal jubelt im Spiel gegen Sporting Lissabon mit ausgebreiteten Armen über sein Sieg-Tor zum 1:0.

Kai Havertz beschert dem FC Arsenal eine Top-Ausgangsposition fürs Viertelfinal-Rückspiel. Der deutsche Nationalspieler schießt bei Sporting kurz vor Schluss das 1:0-Siegtor.

Sporting setzte die auf Ballkontrolle ausgerichteten Gunners früh unter Druck und hatte schon in der 6. Minute eine große Chance, doch Keeper Raya parierte stark.

Arsenal übernahm danach mehr Kontrolle, blieb aber vorsichtig. Ein Treffer wurde nach VAR-Eingriff wegen Abseits aberkannt (64.). In der Nachspielzeit schlug Havertz freistehend vor dem Tor dann zu.

Die Aufstellungen

Lissabon: R. Silva - Fresneda, Diomande, Inácio, Araújo - Simoes (62. Bragança), Morita - Catamo, Trincao, Goncalves (79. Nel) – Suárez - Trainer: Rui Borges

FC Arsenal: Raya - White, Saliba, Gabriel Magalhaes, Calafiori - Ödegaard (70. Havertz), Zubimendi, Rice - Madueke (76. Dowman), Gyökeres, Trossard (76. Martinelli) - Trainer: Mikel Arteta

Schiedsrichter: Daniel Siebert (Berlin)

Kommentator: Holger Pfandt

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