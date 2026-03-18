Champions League: 7:2 gegen Newcastle: Barca dreht mächtig auf

Der FC Barcelona ist nach einem wahren Torfestival weiter. Zunächst liefert Newcastle der Flick-Elf einen Schlagabtausch. Dann trifft nur noch Barca. Mit virtueller Bandenwerbung.

Der FC Barcelona hat nach einem spektakulären Offensivauftritt das Champions-League-Viertelfinale erreicht. Gegen Newcastle United gewannen die Katalanen mit 7:2 (3:2), nachdem die Mannschaft von Trainer Hansi Flick im Hinspiel noch spät ein 1:1-Unentschieden gerettet hatte.

Der überragende Raphinha (6., 72.), Marc Bernal (18.), Lamine Yamal mit einem verwandelten Foulelfmeter (45.+7), Fermín López (51.) sowie Robert Lewandowski (56., 61.) erzielten die Treffer für Barca. Für Newcastle glich Anthony Elanga (15., 28.) in der ersten Halbzeit zweimal aus.

Die Aufstellungen:

FC Barcelona: J. García (82. Szczesny) - E. García (21. Araújo), Cubarsi, Martín, João Cancelo (66. Espart) - Bernal, Pedri - Yamal, F. López (66. Olmo), Raphinha - Lewandowski (66. F. Torres)

Trainer: Hansi Flick

Newcastle United: Ramsdale - Trippier (46. Livramento), Thiaw, Burn, Hall - Ramsey, Tonali (55. Willock), Joelinton (64. Botman) - Elanga (64. J. Murphy), Gordon (81. Osula), Barnes

Trainer: Eddie Howe