Champions League: Atletico nutzt Überzahl: 2:0 gegen Barca

Schwere Hypothek für Flick-Team:Atletico nutzt Überzahl: 2:0 gegen Barca
von Martin Gräfe
Atletico Madrid eiskalt: Beim FC Barcelona gelingt ein 2:0-Sieg, beide Tore fallen in Überzahl. Barca ist überlegen und rackert bis zum Schluss - vergeblich.
Kurz vor der Pause hatte Barcas Pau Cubarsí (44.) nach einer Notbremse die Rote Karte gesehen, den fälligen Freistoß von der Strafraumgrenze verwertete der argentinische Weltmeister Julián Álvarez (45.) traumhaft zur Führung. Trotz Unterzahl war Barca die bessere Mannschaft. Ein Erfolg war jedoch Atletico gegönnt, Alexander Sörloth machte das 2:0 (70.).
Die Aufstellungen
Barcelona: J. García - Koundé (73. Araújo), Cubarsi, Martín, João Cancelo (86. Balde) - E. García, Pedri (46. Gavi) - Yamal, Olmo, Rashford (73. F. Torres) - Lewandowski (46. F. López) - Trainer: Flick
Madrid: Musso - Molina, Le Normand, Hancko (31. Pubill), Ruggeri - Simeone (80. Almada), M. Llorente, Koke (60. Baena), Lookman (60. Sörloth) - Griezmann (80. Gonzalez), Alvarez - Trainer: Simeone
Schiedsrichter: Istvan Kovacs (Rumänien)
Kommentator: Martin Gräfe