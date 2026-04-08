Champions League: Atletico nutzt Überzahl: 2:0 gegen Barca

Kurz vor der Pause hatte Barcas Pau Cubarsí (44.) nach einer Notbremse die Rote Karte gesehen, den fälligen Freistoß von der Strafraumgrenze verwertete der argentinische Weltmeister Julián Álvarez (45.) traumhaft zur Führung. Trotz Unterzahl war Barca die bessere Mannschaft. Ein Erfolg war jedoch Atletico gegönnt, Alexander Sörloth machte das 2:0 (70.).