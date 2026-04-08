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UEFA Champions League - Saison 2025/26
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Champions League: Atletico nutzt Überzahl: 2:0 gegen Barca

Schwere Hypothek für Flick-Team:Atletico nutzt Überzahl: 2:0 gegen Barca

von Martin Gräfe

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Julian Alvarez am 08.04.26

Atletico Madrid eiskalt: Beim FC Barcelona gelingt ein 2:0-Sieg, beide Tore fallen in Überzahl. Barca ist überlegen und rackert bis zum Schluss - vergeblich.

Kurz vor der Pause hatte Barcas Pau Cubarsí (44.) nach einer Notbremse die Rote Karte gesehen, den fälligen Freistoß von der Strafraumgrenze verwertete der argentinische Weltmeister Julián Álvarez (45.) traumhaft zur Führung. Trotz Unterzahl war Barca die bessere Mannschaft. Ein Erfolg war jedoch Atletico gegönnt, Alexander Sörloth machte das 2:0 (70.).

Die Aufstellungen

Barcelona: J. García - Koundé (73. Araújo), Cubarsi, Martín, João Cancelo (86. Balde) - E. García, Pedri (46. Gavi) - Yamal, Olmo, Rashford (73. F. Torres) - Lewandowski (46. F. López) - Trainer: Flick

Madrid: Musso - Molina, Le Normand, Hancko (31. Pubill), Ruggeri - Simeone (80. Almada), M. Llorente, Koke (60. Baena), Lookman (60. Sörloth) - Griezmann (80. Gonzalez), Alvarez - Trainer: Simeone

Schiedsrichter: Istvan Kovacs (Rumänien)

Kommentator: Martin Gräfe

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