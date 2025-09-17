Vorjahresfinalist Inter Mailand setzte sich verdient mit 2:0 (1:0) bei Ajax Amsterdam durch. Ein Doppelpack des Ex-Gladbachers Marcus Thuram (42./47.) sorgte für den Sieg der Italiener.

Aggressiver Beginn von Inter

Inter Mailand begann aggressiv mit hohem Pressing, doch Ajax ließ sich nicht überrumpeln und fand zunehmend ins Spiel. Nach vorsichtigem Abtasten verbuchte Anton Gaaei den ersten Abschluss (14.). Beide Teams neutralisierten sich, ehe die Partie vor der Pause Fahrt aufnahm: Marcus Thuram verzog knapp (33.), ein Elfmeter wurde nach VAR-Eingriff zurückgenommen (36.), und Yann Sommer parierte stark gegen Mika Godts (40.). Kurz darauf köpfte Thuram nach einer Ecke von Hakan Calhanoglu zum 1:0 für Inter ein (42.).

Unmittelbar nach der Pause legte Thuram nach: Ko Itakura hatte Calhanoglus Fernschuss geblockt, doch die folgende Ecke brachte der Türke mit Gefühl vors Tor. Thuram nutzte erneut das Missmatch gegen Davy Klaassen und köpfte aus rund sechs Metern zum 2:0 ein (47.). Mit diesem Treffer schien den Italienern der Sieg gegen die Amsterdamer schon fast sicher. Im weiteren Verlauf verwalteten die Nerazzurri ihren Vorsprung souverän, während Ajax teils hilflos agierte.

Die Aufstellungen

Ajax Amsterdam: Jaros - Gaaei, Itakura (84. Sutalo), Baas, Wijndal - Regeer (76. Gloukh), Klaassen, Taylor (63. McConnell) - Edvardsen, Weghorst (63. Dolberg), Godts (76. Moro)

Trainer: John Heitinga

Inter Mailand: Y. Sommer - de Vrij, Akanji, Bastoni - Dumfries, Mchitarjan (69. Frattesi), Barella (79. Zielinski), Calhanoglu (86. P. Sucic), Dimarco (79. Carlos Augusto) - Thuram (86. Bonny), F. P. Esposito

Trainer: Christian Chivu