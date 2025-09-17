Champions League: Bayern entzaubern Klub-WM-Sieger Chelsea

Die Bayern in bester Spiellaune: Besonders in der zweiten Halbzeit des Heimspiels gegen den FC Chelsea klappt's wie am Schnürchen. Die Engländer sind mit dem 3:1 gut bedient.

Die Münchner taten sich zunächst sehr schwer. Sie hatten sogar Glück, nicht früh in Rückstand zu geraten. Enzo Fernández verpasste aus kurzer Distanz nach Vorlage von Cole Palmer (7.). Marc Cucurella verfehlte kurz darauf zudem per Kopf nur um Zentimeter das Bayern-Tor (13.).

Chelsea wirkte in dieser Phase entschlossener, die Münchner hatten zunächst Probleme, ihr dominantes Spiel aufzuziehen. Umso überraschender fiel die Führung, als Trevoh Chalobah eine scharfe Hereingabe von Michael Olise ins eigene Tor lenkte.

Nach Harry Kanes 2:0 schienen die Münchner auf einem guten Weg, doch die Freude währte nur kurz: Palmer, zweifacher Torschütze im WM-Finale gegen PSG, schloss einen Konter eiskalt ab. Es entwickelte sich bis zur Pause ein offener Schlagabtausch mit Chancen auf beiden Seiten.

Nach dem Wechsel brachte Kompany in der Innenverteidigung Min-Jae Kim für den vorbelasteten Jonathan Tah. Zu allem Überfluss verletzte sich auch noch Josip Stanisic am rechten Knie, er wurde durch Sacha Boey ersetzt (51.).

Die Partie blieb eng. Chelsea drängte auf den Ausgleich. Die Bayern hielten dagegen und hatten nun plötzlich sogar Platz zum Kontern. Kane scheiterte bei einem dieser Angriffe aber freistehend an Robert Sánchez (57.).

Kurz darauf hätte Olise nach Kane-Pass aus kurzer Distanz treffen müssen, Sánchez reagierte aber erneut glänzend. Die Bayern übernahmen nun wieder mehr die Kontrolle und wurden belohnt, als Kane einen Patzer der Chelsea-Defensive gedankenschnell ausnutzte. In der Nachspielzeit kam dann auch noch Neuzugang Nicolas Jackson in die Begegnung.

Die Aufstellungen

München: Neuer - Laimer, Upamecano, Tah (46. Kim), Stanisic (51. Boey) - Kimmich, Pavlovic (64. Goretzka) - Olise, Gnabry (90.+1 Bischof), Luis Díaz - Kane (90.+1 Jackson) - Trainer: Vincent Kompany

FC Chelsea: R. Sanchez - Gusto, Adarabioyo, Chalobah, Cucurella - R. James (68. Santos), Caicedo - Palmer, Fernández (81. Estêvão), Neto (68. Garnacho) - Joao Pedro - Trainer: Enzo Maresca

Schiedsrichter: José María Sánchez (Spanien)