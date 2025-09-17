Champions League: Atalanta geht im PSG-Angriffswirbel unter

Der Titelverteidiger legt gleich richtig los: Paris St.-Germain lässt Atalanta Bergamo nicht den Hauch einer Chance und gewinnt 4:0. Enthält virtuelle Bandenwerbung.

Titelverteidiger Paris Saint-Germain legtemit einem souveränen Sieg gegen Atalanta Bergamo los. Gegen die Italiener hatte PSG beim 4:0 (2:0) keine große Mühe. Marquinhos (3.), Khvicha Kvaratskhelia (39.), Nuno Mendes (51.) und Gonçalo Ramos (90.+1) erzielten die Treffer. Paris hätte noch höher gewinnen können, aber Bradley Barcola (44.) vergab einen Elfmeter kläglich.

PSG kontrolliert das Geschehen

Marquinhos traf bereits nach drei Minuten, weitere Chancen ließ Paris jedoch liegen – darunter ein schwacher Elfmeter von Bradley Barcola. Kurz vor der Pause fiel dennoch das verdiente 2:0. Bergamo tat sich über weite Strecken extrem schwer und setzte nur kurzzeitig offensive Akzente.

PSG-Coach Luis Enrique sah kurz nach der Pause das 3:0, als Nuno Mendes Marten de Roon ausspielte und aus spitzem Winkel traf (51.). PSG kontrollierte danach das Geschehen, vergab Chancen oder scheiterte an Keeper Marco Carnesecchi (65., 77., 84.). Ein Fehlpass von Raoul Bellanova ermöglichte Goncalo Ramos in der Nachspielzeit das 4:0 (90.+1). Die

Aufstellungen

Paris St. Germain: Chevalier - Hakimi, Marquinhos, Pacho, Mendes (75. Sabarnyj) - J. Neves (58. G. Ramos), Vitinha, Ruiz (55. Zaïre-Emery) - Kwaratschelia (75. Mbaye), Mayulu (55. Lee), Barcola

Trainer: Luis Martinez Garcia

Atalanta Bergamo: Carnesecchi - Kossounou, Hien, Djimsiti (75. Scalvini (85. Ahanor)) - Bellanova, Musah (75. Brescianini), de Roon, Bernasconi - Pasalic - De Ketelaere (46. Samardzic), Maldini (46. Krstovic)

Trainer: Ivan Juric