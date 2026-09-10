Champions League: FC Bayern macht's am Ende deutlich

Musiala trifft gegen Bodö/Glimt:FC Bayern macht's am Ende deutlich
von Simon Mertens
Jamal Musiala mit Startelf-Comeback und gleich einem Tor: Das gibt dem erst am Ende spektakulären 5:0-Sieg des FC Bayern über Bodö/Glimt zusätzlich Glanz.
Jamal Musiala erzielte gegen den letztjährigen Favoritenschreck FK Bodö/Glimt aus Norwegen in der 47. Minute den Führungstreffer. Harry Kane (61.), Alphonso Davies (77.) und Michael Olise (83./90.+2) erhöhten. Bei den Gästen sah Odin Björtuft (87.) kurz vor Schluss eine Rote Karte.
Die Aufstellungen
München: Neuer - Laimer (65. Stanisic), Upamecano, Tah, Davies (80. Ito) - Kimmich (80. Bischof), Pavlovic - Olise, Musiala (65. Saibari), Díaz (80. Karl) - Kane - Trainer: Kompany
Bodö/Glimt: Haikin (46. Lund) - Sjövold, Björtuft, Nielsen, Björkan (81. Määttä) - Kitolano (71. Saltnes), Berg, Brunstad Fet (65. Hauge) - Auklend, Helmersen (81. Brynhildsen), Blomberg - Trainer: Knutsen
Schiedsrichter: Rade Obrenovic (Slowenien)
Kommentator: Simon Mertens