Champions League: FC Bayern macht's am Ende deutlich

Jamal Musiala erzielte gegen den letztjährigen Favoritenschreck FK Bodö/Glimt aus Norwegen in der 47. Minute den Führungstreffer. Harry Kane (61.), Alphonso Davies (77.) und Michael Olise (83./90.+2) erhöhten. Bei den Gästen sah Odin Björtuft (87.) kurz vor Schluss eine Rote Karte.