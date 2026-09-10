  3. Merkliste
  4. Suche
Sport
UEFA Champions League - Saison 2026/27
Videos

Champions League: Fenerbahce Istanbul mit Remis zum Comeback

1:1 gegen AS Rom:Fenerbahce Istanbul mit Remis zum Comeback

von Andreas Kürten

|
Fenerbahçe Istanbuls Mittelfeldspieler Ismail Yuksek grätscht seinem Kontrahenten Matias Soule in den Lauf

Nach 18 Jahren Champions-League-Abstinenz ein Heimspiel, aber kein Sieg: Fenerbahce muss sich gegen AS Rom mit einem 1:1 begnügen. Dieses Video enthält virtuelle Bandenwerbung.

Die Roma hatte in der ersten Hälfte mehr vom Spiel, und Bryan Cristante belohnte seine Mannschaft mit dem 1:0 in der 39. Minute.

Fenerbahçe kam stark aus der Kabine und glich durch Archie Brown in der 48. Minute aus. Nun entwickelte sich eine offene und zunehmend hitzige Partie mit Chancen auf beiden Seiten. Die beste Möglichkeit auf den Sieg hatte Fenerbahçe, doch Nathan Aké traf in der 87. Minute nur die Latte. Am Ende blieb es bei einem leistungsgerechten Remis.

Die Aufstellungen

Istanbul: Ederson - Brown, Aké, Škriniar, Müldür - B. Elmaz (62. Mercan), Yüksek, Kanté - Aktürkoğlu (72. Aydın), Muriqi (72. Lukaku), Greenwood - Trainer: Kartal

Rom: Svilar - Mario Hermoso, Ndicka, Mancini (74. Balerdi) - Wesley, Cristante, Koné (53. Pisilli), Rensch (74. Molina) - Soulé (74. Rodrigo Mora), Dybala - Malen (87. de Roon) - Trainer: Gasperini

Schiedsrichter: Gil Manzano J. (Spanien)

Kommentator: Andreas Kürten

Thema
Champions League

Champions League - Highlights

Bundesliga-Highlights

2. Liga - Highlights

das aktuelle sportstudio

Mehr Fußball