Champions League: Fenerbahce Istanbul mit Remis zum Comeback

Die Roma hatte in der ersten Hälfte mehr vom Spiel, und Bryan Cristante belohnte seine Mannschaft mit dem 1:0 in der 39. Minute.

Fenerbahçe kam stark aus der Kabine und glich durch Archie Brown in der 48. Minute aus. Nun entwickelte sich eine offene und zunehmend hitzige Partie mit Chancen auf beiden Seiten. Die beste Möglichkeit auf den Sieg hatte Fenerbahçe, doch Nathan Aké traf in der 87. Minute nur die Latte. Am Ende blieb es bei einem leistungsgerechten Remis.