Champions League: Real Madrid nutzt Inters Patzer zum Sieg

2:1 bei Mourinhos Comeback:Real Madrid nutzt Inters Patzer zum Sieg
von Alexander Kramer
Ein Ballverlust von Yann Bisseck und ein missglücktes Dribbling von Inter-Torwart Josep Martinez: Beide Patzer nutzt Real Madrid und gewinnt 2:1. Dieses Video enthält virtuelle Bandenwerbung.
José Mourinho ist mit Real Madrid erfolgreich in die neue Champions-League-Saison gestartet.
Kylian Mbappé (14. Minute) und Fede Valverde (23.) nach einem krassen Torwartfehler hatten Real früh in Führung gebracht. Nach der Pause aber drängte Inter auf den Anschlusstreffer gegen die Spanier und erzielte diesen durch Carlos Augusto (77.). Zu mehr reichte es für die Italiener aber nicht.
Aufstellungen
Madrid: Courtois - Cucurella, Huijsen, Konaté, Dumfries - Valverde, Alexander-Arnold (79. Tchouaméni) - Vinícius Junior (87. Álvaro Carreras), Jude Bellingham, Brahim Díaz (79. Diomande) - Mbappé (90.+3 Espí)
Mailand: J. Martínez - Bastoni, Bisseck, Pavard (46. Stones) - Jones, Çalhanoğlu (60. Zieliński), Barella (60. Sučić) - Augusto (83. Mkhitaryan), Diouf - Thuram (60. Bonny), L. Martínez
Schiedsrichter: M. Oliver (England)
Kommentator: Alexander Kramer