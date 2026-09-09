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UEFA Champions League - Saison 2026/27
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Champions League: Real Madrid nutzt Inters Patzer zum Sieg

2:1 bei Mourinhos Comeback:Real Madrid nutzt Inters Patzer zum Sieg

von Alexander Kramer

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Yann-Aurel Bisseck versucht, Kylian Mbappe zu stoppen

Ein Ballverlust von Yann Bisseck und ein missglücktes Dribbling von Inter-Torwart Josep Martinez: Beide Patzer nutzt Real Madrid und gewinnt 2:1.  Dieses Video enthält virtuelle Bandenwerbung.

José Mourinho ist mit Real Madrid erfolgreich in die neue Champions-League-Saison gestartet.

Kylian Mbappé (14. Minute) und Fede Valverde (23.) nach einem krassen Torwartfehler hatten Real früh in Führung gebracht. Nach der Pause aber drängte Inter auf den Anschlusstreffer gegen die Spanier und erzielte diesen durch Carlos Augusto (77.). Zu mehr reichte es für die Italiener aber nicht.

Aufstellungen

Madrid: Courtois - Cucurella, Huijsen, Konaté, Dumfries - Valverde, Alexander-Arnold (79. Tchouaméni) - Vinícius Junior (87. Álvaro Carreras), Jude Bellingham, Brahim Díaz (79. Diomande) - Mbappé (90.+3 Espí)

Mailand: J. Martínez - Bastoni, Bisseck, Pavard (46. Stones) - Jones, Çalhanoğlu (60. Zieliński), Barella (60. Sučić) - Augusto (83. Mkhitaryan), Diouf - Thuram (60. Bonny), L. Martínez

Schiedsrichter: M. Oliver (England)

Kommentator: Alexander Kramer

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