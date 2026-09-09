Champions League: Demirovics Dreierpack reicht VfB Stuttgart

Außer drei schön herausgespielter Tore von Ermedin Demirovic nicht viel gewesen beim VfB Stuttgart. Nach einer starken ersten Halbzeit gegen Viking Stavanger baut der VfB ab, gewinnt aber 3:1.

Ermedin Demirovic erzielte seine Treffer in der 20., 26. und 32. Minute. Zwei der drei Tore legte Deniz Undav auf. Zlatko Tripic (22.) hatte das 1:1 für die Gäste besorgt.

Im zweiten Durchgang ließen die Schwaben dem Gegner immer mal wieder ordentlich Platz, ein Missverständnis zwischen Torhüter Fabian Bredlow und Mittelfeldspieler Grischa Prömel hätte fast zum 3:2 geführt (61.). In dieser Phase wankte der VfB, fing sich aber später.

Aufstellungen

Stuttgart: Bredlow - Jeltsch (71. Hendriks), Chabot, Mittelstädt (86. al-Dakhil) - Leweling (62. Vagnoman), Prömel, Stiller, Führich - El Khannouss (71. Sauer), Undav - Demirovic (62. Pejcinovic) - Trainer: Hoeneß

Stavanger: Östbö - Heggheim (84. H. Haugen, Stensness, Daland (62. Falchener), K. Haugen (71. Auklend) - Moi (71. Kvia-Egeskog) - Björdal, Askildsen, Bell (62. Botheim) - Christiansen, Tripić - Trainer: Jensen

Schiedsrichter: Nenad Minakovic (Serbien)