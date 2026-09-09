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UEFA Champions League - Saison 2026/27
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Champions League: Borussia Dortmund trotzt den Rückschlägen

3:2 gegen FC Villarreal:Borussia Dortmund trotzt den Rückschlägen

von Daniel Gahn

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Spieler von Borussia Dortmund und Villarreal springen zum Kopfball hoch

Konstantinos Karetsas' Ausfall und ein spätes Eigentor von Serhou Guirassy: Borussia Dortmund erlebt im Spiel gegen Villarreal Rückschläge, siegt aber mit 3:2. Auch, weil Guirassy zweimal ins richtige Tor trifft.

Überschattet wurde das Spiel von gesundheitlichen Problemen bei Konstantinos Karetsas. Der Neuzugang musste in der ersten Hälfte wegen Kreislaufproblemen mit einer Trage vom Platz gebracht werden.

Villarreals Renato Veiga mit einem Eigentor (53. Minute) und Serhou Guirassy (80./85., Foulelfmeter) ließen die BVB-Fans jubeln. Santiago Mouriño (66.) und ein Eigentor von Guirassy (90.+3) sorgten für die Treffer von Villarreal.

Aufstellungen

Dortmund: Kobel - Gadou, Anton, Svensson - Ryerson, Veerman, Nmecha (75. Silva), Beier (82. Prates) - Karetsas (27. Nwaneri), Guirassy - Sabitzer (75. Bellingham) - Trainer: Kovac

Villarreal: Gulácsi - Mouriño, Navarro (83. Gerard), Veiga, Cardona (46. Freeman) - Buchanan (75. Diatta), Saliba (59. Pepe) - Gueye, Santi, Oluwaseyi (59. Moleiro) - Mikautadse - Trainer: Pérez

Schiedsrichter: Simone Sozza (Italien)

Kommentator: Daniel Gahn

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