Champions League: FC Liverpool dreht Spiel gegen Atletico

2:1 nach 0:1:FC Liverpool dreht Spiel gegen Atletico
von Moritz Zschau
Der FC Liverpool beweist Nehmerqualitäten. Im Heimspiel gegen Atletico Madrid liegen die Reds zurück, sichern sich aber am Ende einen verdienten 2:1-Sieg.
Anfield-Schreck Marcos Llorente brachte Atlético in Führung (17.) und baute seine Bilanz aus: Fünf seiner insgesamt zehn Königsklassen-Tore erzielte der Spanier an der Heimstätte der Reds.
Dominik Szoboszlai traf nach feiner Hackenvorlage von Ronald Araujo zum hochverdienten Ausgleich (40.), Alexis Mac Allister drehte das Spiel (50.) mit einem sehenswerten Volleyschuss. Florian Wirtz stand in der Startelf, blieb aber vor dem Tor einmal mehr glücklos.
Aufstellungen
Liverpool: Alisson - R. Araújo, Jacquet, Van Dijk, Kerkez (88. Tsimikas) - Mac Allister (69. Gravenberch), Szoboszlai - Ngumoha (60. Frimpong), Wirtz, Barcola (60. Munoz) - Isak (88. Koumas) - Trainer: Andoni Iraola
Madrid: Oblak - M. Llorente, Pubill, Romero (77. Le Normand), Hancko - Simeone, Barrios (77. Hjulmand), Koke (59. Lookman), Baena (73. J. David) - J. Alvarez, Kang-in Lee (59. Grimaldo) - Trainer: Diego Simeone
Schiedsrichter: Davide Massa (Italien)
Kommentator: Moritz Zschau