Champions League: FC Barcelona überrollt Feyenoord

Adeyemi trifft beim 5:1:FC Barcelona überrollt Feyenoord
von Nils Kaben
Spaziergang zum Champions-League-Auftakt für den FC Barcelona: Raphinha überragt beim 5:1 gegen Feyenoord. Grund zur Freude hat auch der Ex-BVB-Profi Karim Adeyemi. Dieses Video enthält virtuelle Bandenwerbung.
Raphinha (3., 57.), Karim Adeyemi (22.), Lamine Yamal (77.) und Gabriel Jesus (85.) sorgten bei den Barca-Fans im Camp Nou trotz teilweise unwetterartigen Regens für beste Laune. Sem Steijn (82.) gelang der Ehrentreffer für die Gäste.
Für Adeyemi war es der zweite Pflichtspieltreffer im Trikot der Katalanen seit seinem Wechsel im Sommer von Borussia Dortmund. Der zweite Deutsche auf dem Platz, Feyenoord-Torwart Tjark Ernst, erlebte einen weniger schönen Abend.
Aufstellungen
Barcelona: Joan García - João Cancelo, Christensen, Pau Cubarsí, Koundé - Pedri (63. Bernal), Rodri (83. Gavi), Olmo (83. Gabriel Jesus) - Adeyemi (63. Gordon), Raphinha (71. Fermín López), Lamine Yamal
Rotterdam: Ernst - Mika, Watanabe, St. Juste, Read - Vanhoutte (72. Steijn), Zechiël - Javi López (46. Targhalline), Valente (84. van den Elshout), Moussa (72. Borges) - Ferri (63. van Persie)
Schiedsrichter: S. Jablonski (Jablonski)
Kommentator: Nils Kaben