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UEFA Champions League - Saison 2026/27
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Champions League: FC Barcelona überrollt Feyenoord

Adeyemi trifft beim 5:1:FC Barcelona überrollt Feyenoord

von Nils Kaben

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Karim Adeyemi (Nr. 14, rechts), bejubelt am 9. September 2026 im Stadion Camp Nou in Barcelona gemeinsam mit seinem Teamkollegen Jules Kounde (Nr. 23), den Treffer zum 2:0.

Spaziergang zum Champions-League-Auftakt für den FC Barcelona: Raphinha überragt beim 5:1 gegen Feyenoord. Grund zur Freude hat auch der Ex-BVB-Profi Karim Adeyemi. Dieses Video enthält virtuelle Bandenwerbung.

Raphinha (3., 57.), Karim Adeyemi (22.), Lamine Yamal (77.) und Gabriel Jesus (85.) sorgten bei den Barca-Fans im Camp Nou trotz teilweise unwetterartigen Regens für beste Laune. Sem Steijn (82.) gelang der Ehrentreffer für die Gäste.

Für Adeyemi war es der zweite Pflichtspieltreffer im Trikot der Katalanen seit seinem Wechsel im Sommer von Borussia Dortmund. Der zweite Deutsche auf dem Platz, Feyenoord-Torwart Tjark Ernst, erlebte einen weniger schönen Abend.

Aufstellungen

Barcelona: Joan García - João Cancelo, Christensen, Pau Cubarsí, Koundé - Pedri (63. Bernal), Rodri (83. Gavi), Olmo (83. Gabriel Jesus) - Adeyemi (63. Gordon), Raphinha (71. Fermín López), Lamine Yamal

Rotterdam: Ernst - Mika, Watanabe, St. Juste, Read - Vanhoutte (72. Steijn), Zechiël - Javi López (46. Targhalline), Valente (84. van den Elshout), Moussa (72. Borges) - Ferri (63. van Persie)

Schiedsrichter: S. Jablonski (Jablonski)

Kommentator: Nils Kaben

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