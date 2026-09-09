Champions League: Arsenal zittert sich zu Sieg bei SSC Neapel

Sport | UEFA Champions League - Saison 2026/27 :Demirovics Dreierpack reicht VfB Stuttgart
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von Holger Pfandt
Ein Distanzschuss muss es richten: Martin Ödegaard beschert dem FC Arsenal einen hart erkämpften 1:0-Sieg bei der SSC Neapel.
Arsenal kam dank eines Distanzschusses von Martin Ödegaard (75.) zum letztlich verdienten Sieg bei lange tief stehenden Italienern.
Neapel: Meret - Maksimovic (46. Mertens), Chiriches, Koulibaly, Ghoulam (71. Rui) - Callejon, Allan, Ruiz, Zielinski - Milik, L. Insigne (60. Younes)
FC Arsenal: Cech - Sokratis, Koscielny, Monreal - Maitland-Niles, Torreira, G. Xhaka (61. Elneny), Kolasinac - Ramsey (34. Mchitarjan) - A. Lacazette (68. Iwobi), Aubameyang
Schiedsrichter: Ovidiu Hategan (Rumänien)
Kommentator: Holger Pfandt