Champions League: Arsenal zittert sich zu Sieg bei SSC Neapel

1:0 bei der SSC Neapel : Arsenal zittert sich zu Sieg bei SSC Neapel

von Holger Pfandt 09.09.2026 | 23:00 |

Ein Distanzschuss muss es richten: Martin Ödegaard beschert dem FC Arsenal einen hart erkämpften 1:0-Sieg bei der SSC Neapel.