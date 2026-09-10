Champions League: Como 1907 führt RB Leipzig vor

Italiens Mannschaft der Stunde war für RB Leipzig eine Nummer zu groß. Bei Como 1907, derzeit Vierter der Serie A, kassiert der Bundesligist ein bitteres 1:4.

Nach dem 1:3 bei Werder Bremen in der Bundesliga war es die zweite deutliche Niederlage in Folge für die ambitionierten Sachsen.

Martin Baturina (15.) brachte die Italiener in Führung, Tassos Douvikas (38.) erhöhte. Auch nach dem Seitenwechsel blieb Como die gefährlichere Mannschaft: Assane Diao (54.) und Máximo Perrone (90.+1) trafen, zwischenzeitlich verkürzte Andrija Maksimovic (58.) für Leipzig.

Für Como war es ein historischer Sieg. Das erste Champions-League-Spiel der Vereinsgeschichte war mit Spannung erwartet worden und seit Wochen ausverkauft.

Die Aufstellungen

Como: Butez - Yan Couto (74. Smolcic), T. Chalobah, Ramón, Valle - Baturina (66. Kempf), Da Cunha (65. Perrone) - Paz, Luis Milla, Diao (86. Ricci) - Douvikas (65. Kean) - Trainer: Fabregas

Leipzig: Vandevoordt - R. Baku (88. Henrichs), Orban, Lukeba, Raum - El Aynaoui, Maksimovic (70. Gruda), Seiwald (60. Gomis), Nusa - Guiu (60. Ouedraogo), Nkunku (60. Banzuzi). Trainer: Demichelis

Schiedsrichter: Serdar Gözübüyük (Niederlande)