Kreuzbandriss: Warum Fußballerinnen ein erhöhtes Risiko haben

Die vielen Kreuzbandrisse im Frauenfußball beschäftigen Spielerinnen, Experten, Clubs, Fans und Verbände. Nach dem erneuten Ausfall von Lena Oberdorf muss dringend eine Lösung her.

Fußballerinnen haben ein erhöhtes Risiko für Kreuzbandverletzungen. Lena Oberdorf hat es zum zweiten Mal erwischt. Quelle: Imago

Der erneute Ausfall von Nationalspielerin Lena Oberdorf wirft wieder einmal Fragen auf: Warum passieren Kreuzbandrisse bei Fußballerinnen öfter als bei ihren männchen Kollegen? Was kann man präventiv tun? Und: Wird genug dagegen getan?

DFB-Sportdirektorin Nia Künzer, der in ihrer Karriere gleich viermal das Kreuzband riss, appelliert: "Man muss weiter dranbleiben, forschen und dann schauen, was man möglicherweise im Vorfeld noch mehr dagegen tun kann."

Bundestrainer Wück schlägt Alarm

Bundestrainer Christian Wück, der nun wieder lange auf seine Münchner Weltklassespielerin verzichten muss, schlägt Alarm. Der 52-Jährige sprach kürzlich mit seinem französischen Kollegen Laurent Bonadei. Der habe alleine in den vergangenen drei Monaten drei Kreuzbandrisse bei seinen Spielerinnen erlebt.

"Das ist ein Thema, worüber wir uns natürlich Gedanken machen müssen", sagte Wück vor dem Halbfinal-Hinspiel der deutschen Fußballerinnen gegen Frankreich am Freitag (17:45 Uhr/ARD) in Düsseldorf - und schon vor der folgenschweren Verletzung Oberdorfs. Besonders die Nationalspielerinnen leiden mit der 23-Jährigen.

Mehr als ein Dutzend Fälle in der Bundesliga

Laut des Portals "Soccerdonna" fehlen derzeit bei den 14 Bundesliga-Teams insgesamt 16 Spielerinnen wegen eines Kreuzbandrisses. Prominenteste Ausfälle neben Oberdorf und Leipzigs Giovanna Hoffmann sind Bayern-Stammspielerin Sarah Zadrazil und Frankfurts Torhüterin Sophia Winkler.

"Frauen haben aus verschiedenen Gründen ein deutlich erhöhtes Risiko, im Sport und gerade im Fußball an Kreuzbandverletzungen zu leiden", sagte Ingo Froböse von der Sporthochschule Köln.

Die Wissenschaft geht mindestens von einem doppelt so hohen Risiko aus. Einige Quellen sprechen sogar von einem fünf bis sechs Mal so hohen Risiko. „ Ingo Froböse, Sporthochschule Köln, über das erhöhte Risiko für Kreuzbandverletzungen bei Frauen im Vergleich zu Männern

Viele Gründe für mehr Kreuzbandrisse bei Frauen

Die bisher erforschten Ursachen fasst Froböse so zusammen: "Anatomische Gründe wie eine Neigung zu leichten x-Beinen bei Frauen, eine engere knöcherne Führung des Kreuzbandes, weniger Muskelmasse, schwächeres Bindegewebe." So sei das Kreuzband meist dünner bei Frauen, hormonelle Einflüsse wie bei der Menstruation würden es zusätzlich schwächen.

Die FIFA finanziert dazu an der englischen Universität Kingston eine Studie zum Einfluss des Menstruationszyklus auf Verletzungsrisiken im Spitzensport. Auch der DFB setzt sich für Zyklus orientiertes Training ein, das in vielen Vereinen bereits angewendet wird.

Spezifisches Training soll die Gefahr verringern

Oft gebe es eine etwas andere Bewegung, Mechanik und Abläufe aufgrund der gegebenen anatomischen und physiologischen Struktur als bei Männern - "was auch erhöhte Belastung des Kreuzbandes bedingt".

Um diesen Verletzungen entgegenzuwirken, sagt Thomas Tischer von der Gesellschaft für Orthopädisch-Traumatologische Sportmedizin: "Frühzeitiges Training von Landetechnik, Kraft und Körperstabilisierung verringert die Gefahr von Verletzungen des Kreuzbandes."

Anfälliger in Karrierephasen mit viel Stress?

Leonard Achenbach - der Münchner Orthopäde und Unfallchirurg ist Koordinator Fußballmedizin beim DFB und betreut die Frauen des FC Bayern - spricht von einem Verdacht, dass es in "Karrierephasen mit viel Stress" vermehrt zu Kreuzbandrissen komme. Das müsse aber wissenschaftlich noch bewiesen werden: "Derzeit stützen sich diese Annahmen ausschließlich auf Erfahrungswerte, eine fundierte wissenschaftliche Analyse steht noch aus."

Doch die Fußballerinnen erleiden nicht nur häufiger einen Kreuzbandriss, sondern brauchen auch länger als männliche Profis, bis sie wieder spielfähig sind. So kehrte auch Oberdorf erst über ein Jahr nach ihrer ersten schweren Knieverletzung zurück. Nun muss sie sich erneut durch diese schwere Zeit kämpfen.

