Frauen-Bundesliga: Wohl Saison-Aus für Nationalspielerin Hoffmann

Nun steht es fest: Leipzigs Giovanna Hoffmann hat im Bundesliga-Spiel gegen Essen einen Kreuzbandriss erlitten und fällt wohl bis Saisonende aus. Dies schrieb der Klub auf X.

Leipzigs Giovanna Hoffmann verlässt verletzt den Platz. Quelle: Imago / Martin Stein

Die deutsche Fußball-Nationalstürmerin Giovanna Hoffmann muss nach einem Kreuzbandriss eine lange Zwangspause einlegen. Die 27-Jährige erlitt die Verletzung im linken Knie beim 2:1 im Bundesliga-Spiel ihres Klubs RB Leipzig gegen die SGS Essen. Das ergab die MRT-Untersuchung am Freitagabend.

Hoffmann fehlt dann im Nations-League-Halbfinale

Damit wird Hoffmann auch das Halbfinale der Nations League am 24. und 28. Oktober gegen Frankreich verpassen. Am Dienstag will Bundestrainer Christian Wück den Kader für das Final Four bekanntgeben.

Leipzigs Trainer Jonas Stephan hatte die schwere Verletzung bereits befürchtet. "Wenn eine Spielerin weinend das Feld verlässt, dann muss man leider davon ausgehen, dass es nicht in drei Tagen wieder gehen wird."

Giovanna ist ein Aushängeschild unserer Mannschaft, daher muss ich niemandem erklären, dass das ein fataler Ausfall für uns wäre. „ Jonas Stephan, Trainer RB Leipzig Frauen

Was passiert war

Torjägerin Hoffmann, die die Sächsinnen in Führung gebracht hatte, war in der zweiten Halbzeit nach einem Zweikampf liegen geblieben und hielt sich das Knie. Nach einer kurzen Behandlungspause verließ sie unter Tränen den Platz.

"Für Gio ist das als Mensch und Spielerin ein schwerer Rückschlag", sagte Viola Odebrecht, Leiterin Frauen- und Mädchenfußball bei RB. Mit Blick auf die Personallage bei den Leipzigerinnen zeigte sie sich aber zuversichtlich: "Auch wenn wir sie nicht eins zu eins ersetzen können, haben wir den Kader im Sommer bewusst breiter aufgestellt und Qualität hinzugewonnen."

