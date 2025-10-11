Frauen-Bundesliga: Wohl Saison-Aus für Nationalspielerin Hoffmann

Frauenfußball-Bundesliga:Kreuzbandriss: Saison-Aus für Nationalspielerin Hoffmann?
|
Nun steht es fest: Leipzigs Giovanna Hoffmann hat im Bundesliga-Spiel gegen Essen einen Kreuzbandriss erlitten und fällt wohl bis Saisonende aus. Dies schrieb der Klub auf X.
Die deutsche Fußball-Nationalstürmerin Giovanna Hoffmann muss nach einem Kreuzbandriss eine lange Zwangspause einlegen. Die 27-Jährige erlitt die Verletzung im linken Knie beim 2:1 im Bundesliga-Spiel ihres Klubs RB Leipzig gegen die SGS Essen. Das ergab die MRT-Untersuchung am Freitagabend.
Hoffmann fehlt dann im Nations-League-Halbfinale
Damit wird Hoffmann auch das Halbfinale der Nations League am 24. und 28. Oktober gegen Frankreich verpassen. Am Dienstag will Bundestrainer Christian Wück den Kader für das Final Four bekanntgeben.
Leipzigs Trainer Jonas Stephan hatte die schwere Verletzung bereits befürchtet. "Wenn eine Spielerin weinend das Feld verlässt, dann muss man leider davon ausgehen, dass es nicht in drei Tagen wieder gehen wird."
Was passiert war
Torjägerin Hoffmann, die die Sächsinnen in Führung gebracht hatte, war in der zweiten Halbzeit nach einem Zweikampf liegen geblieben und hielt sich das Knie. Nach einer kurzen Behandlungspause verließ sie unter Tränen den Platz.
"Für Gio ist das als Mensch und Spielerin ein schwerer Rückschlag", sagte Viola Odebrecht, Leiterin Frauen- und Mädchenfußball bei RB. Mit Blick auf die Personallage bei den Leipzigerinnen zeigte sie sich aber zuversichtlich: "Auch wenn wir sie nicht eins zu eins ersetzen können, haben wir den Kader im Sommer bewusst breiter aufgestellt und Qualität hinzugewonnen."
Sie wollen über Sport stets auf dem Laufenden bleiben? Dann ist unser sportstudio-WhatsApp-Channel genau das Richtige für Sie. Egal ob morgens zum Kaffee, mittags zum Lunch oder zum Feierabend - erhalten Sie die wichtigsten News direkt auf Ihr Smartphone. Melden Sie sich hier ganz einfach für unseren WhatsApp-Channel an: sportstudio-WhatsApp-Channel.
Quelle: dpa, SID
Mehr zum Frauenfußball
Start der Champions League der Frauen:Wück schaut bei Bayern und Wolfsburg genau hinvon Frank Hellmannmit Video
Frauen-Champions-League:FC Bayern kommt bei Barcelona unter die Rädervon Kathrin Bräuer1:41 min
- FAQ
Bayern und Wolfsburg dabei:Alles zur Saison der Frauen-Königsklassevon Victoria Kunzmann
Ergebnisse, Statistiken, Tabelle:Frauen-Champions-League im Liveticker