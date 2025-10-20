Schock-Diagnose: Lena Oberdorf fällt mit Kreuzbandriss lange aus

Nationalspielerin Lena Oberdorf hat sich innerhalb von 15 Monaten zum zweiten Mal das Kreuzband im rechten Knie gerissen. Wie der FC Bayern mitteilte, fällt sie erneut lange aus.

Fußballerin Lena Oberdorf verletzt sich bei einem Spiel gegen den 1. FC Köln. Quelle: Imago

Die schlimmsten Befürchtungen haben sich bestätigt: Abräumerin Lena Oberdorf hat sich zum zweiten Mal einen Kreuzbandriss im rechten Knie zugezogen und wird Deutschlands Fußballerinnen erneut lange fehlen. Dies teilte ihr Verein Bayern München am Montag mit.

Diese Nachricht trifft uns alle sehr und wir fühlen mit Lena. „ Bayern-Direktorin Bianca Rech

"Nach ihrer ersten Verletzung hat sie mit großem Willen und unermüdlichem Einsatz an ihrem Comeback gearbeitet", sagte Bayern-Direktorin Bianca Rech. "Dass sie nun erneut einen solchen Rückschlag erleben muss, ist unglaublich hart."

Bundestrainer Wück nominiert Dallmann nach

Die Mittelfeldspielerin erlitt die Blessur am Sonntag im Liga-Spiel gegen den 1. FC Köln, in dieser Woche hätte sie ihr Comeback im Nationalteam feiern sollen. Nun muss Bundestrainer Christian Wück für die Halbfinals in der Nations League gegen Frankreich umplanen und auch langfristig auf seine fest eingeplante Leistungsträgerin verzichten.

Der DFB nominierte Oberdorfs Bayern-Kollegin Linda Dallmann nach, die nach der EM eigentlich aus dem Aufgebot gefallen war. Wücks Auswahl traf sich am Montag zum ersten Training vor den Partien gegen Frankreich.

Oberdorfs Knie knickt im Zweikampf weg

Die Kölnerin Adriana Achcinska hatte Oberdorf in der 20. Minute bei einem Zweikampf im Mittelfeld unglücklich am rechten Bein getroffen, durch den Kontakt knickte ihr Knie etwas weg. Die 23-Jährige humpelte gestützt von beiden Seiten mit Tränen in den Augen vom Platz, musste direkt ausgewechselt werden.

Am 16. Juli 2024 hatte Oberdorf in einem Länderspiel gegen Österreich bereits einen Kreuz- und Innenbandriss im rechten Knie erlitten, verpasste Olympia und die EM, ehe sie nach über einem Jahr Zwangspause Ende August zurückkehrte.

Weitere Verletzungssorgen bei DFB-Frauen

Mit guten Leistungen und sogar drei Treffern spielte sich Oberdorf gleich wieder ins Blickfeld von Wück, der sie in der Vorwoche in seinen Kader zurückholte. Der Bundestrainer hatte gehofft, dass die Mittelfeldspieler "auf Sicht ein wichtiger Faktor" werden könne. Doch nach der Schock-Diagnose wird sich das erstmal verzögern.

Vor Oberdorf fielen bereits Angreiferin Giovanna Hoffmann mit einem Kreuzbandriss sowie Stammtorhüterin Ann-Katrin Berger mit einer nicht näher definierten Knieverletzung aus. Bei Berger habe es von ihrem Verein aus den USA immerhin als erste Rückmeldung gegeben, "dass es kein Kreuzbandriss ist und nur eine Pause auf absehbare Zeit wird", erklärte der Bundestrainer.

Das Aufgebot der DFB-Frauen gegen Frankreich Tor: Laura Dick, Stina Johannes



Abwehr: Giulia Gwinn, Kathrin Hendrich, Franziska Kett, Camilla Küver, Alara Sehitler, Janina Minge, Bibiane Schulze Solano, Carlotta Wamser



Mittelfeld/Angriff: Nicole Anyomi, Jule Brand, Klara Bühl, Selina Cerci, Laura Freigang, Linda Dallmann, Sydney Lohmann, Shekiera Martinez, Sjoeke Nüsken, Lea Schüller, Elisa Senß, Cora Zicai

