WM-Qualifikation: Nüsken: "Geduld ist das Stichwort"

WM-Qualispiel gegen Slowenien:Nüsken: "Geduld ist das Stichwort"

von Olaf Bozdech

|
Pressekonferenz mit Sjoeke Nüsken, aufgenommen am 02.03.2026

Die DFB-Frauen gehen als klarer Favorit in die WM-Qualifikationspartie gegen Slowenien. Sjoeke Nüsken erwartet ein Geduldsspiel.

Quelle: Reuters

