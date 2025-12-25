Die Rettungsaktion der Torhüterin im EM-Viertelfinale darf in keinem Jahresrückblick fehlen. Auch für Ann-Katrin Berger selbst bleibt die Parade ein besonderer Moment der Karriere.

England holt den Titel, die DFB-Frauen scheiden im EM-Halbfinale aus. Doch eine Szene aus dem Viertelfinale überragt: Ann-Katrin Bergers unglaubliche Parade im Rückwärtsgang. 18.12.2025 | 2:00 min

Für Ann-Katrin Berger bleibt ihre "Monster-Parade" aus dem Viertelfinale der EM 2025 gegen Frankreich einzigartig.

"Ich wünschte, ich könnte sagen: 'Ja, kann ich nochmal machen, gar kein Problem.' Aber dann wäre ich nicht ehrlich", sagte Deutschlands Fußballerin des Jahres über die Szene aus 103. Minute, in der sie einen verunglückten Kopfball von Janina Minge spektakulär von der Linie gekratzt hatte.

Teils ungläubige Reaktion auf Parade

"Das war einfach Instinkt. Vielleicht steckte in der Szene all die Arbeit der vergangenen Jahre, all die Verbesserungen im Laufe der Zeit", so die deutsche Nummer eins weiter.

Das EM-Viertelfinale 2025 zwischen Frankreich und Deutschland: ein Drama in 138 Minuten. In Unterzahl kämpft sich das DFB-Team bis ins entscheidende Elfmeterschießen 24.10.2025 | 31:11 min

Die teils ungläubigen Reaktionen auf die atemberaubende Abwehraktion blieben Berger keineswegs verborgen. Dass etwa die "New York Times" Berger mit einer "exquisiten Zeitmaschine deutscher Ingenieurskunst" verglich, findet die die Torhüterin "witzig".

Berger: Kann man nicht trainieren

Sie habe zu diesem Zeitpunkt noch nicht gewusst, "wie lang mein Arm ist. Ich hatte eine solche Parade vorher noch nie gemacht, das kann man nicht trainieren oder einstudieren."

Auch aufgrund ihrer unglaublichen Leistung gegen die Französinnen (6:5 i.E.) sei das Viertelfinale, in dem das DFB-Team nach einer Roten Karte in der 13. Minute gegen Kathrin Hendrich lange in Unterzahl gespielt und dank Berger im Elfmeterschießen gewonnen hatte, "eines der bemerkenswertesten Spiele meiner Karriere".

Trotz langer Unterzahl und eines verschossenen Elfmeters: Deutschland schlägt Frankreich in einem epischen Spiel im Elfmeterschießen. Im Halbfinale wartet Spanien. 20.07.2025 | 10:06 min

Torhüterin spielte eine starke EM

"Es war besonders spektakulär, weil so viele Emotionen mitgespielt haben", sagte Berger, die nach einem starken Turnier beim Gegentreffer im Halbfinale gegen Spanien (0:1 n.V.) allerdings nicht gut ausgesehen hatte.

