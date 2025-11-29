DFB-Frauen: Die Entwicklung stimmt, die Effizienz fehlt

Die deutschen Fußballerinnen liefern gegen Spanien im Final-Hinspiel der Nations League eine bravouröse Leistung ab. Nur die Tore fehlen. Das Rückspiel wird nun zum echten Finale.

Die Leistung der DFB-Frauen gegen Spanien passte, nur die Treffer fehlten. Quelle: Imago

Sjoeke Nüsken fasste sich kurz an den Kopf, Klara Bühl rammte die Hände in die Hüfte: Sichtbares Zeichen, dass die deutschen Fußballerinnen mit der Nullnummer im Finalhinspiel der Nations League gegen Spanien haderten.

DFB-Frauen belohnen sich nicht für ihre Dominanz

Denn bei einer überzeugenden Vorstellung belohnten sich die DFB-Frauen in Kaiserslautern nicht für ihre Dominanz. Und weil zu befürchten ist, dass sich im Rückspiel in Madrid (Dienstag, 18:30 Uhr) nicht so viele Chancen ergeben, überwog bei Christian Wück hinterher "der Frust, dass wir das Spiel nicht zu uns rübergezogen haben".

Die DFB-Frauen haben im Final-Hinspiel gegen Spanien zahlreiche Chancen, doch mit einem Tor klappt es nicht. So bleibt es beim torlosen Remis. Die Highlights mit dem Originalkommentar. 28.11.2025 | 8:13 min

Der Bundestrainer hatte im ZDF gesagt: "Natürlich ärgere ich mich." Die wenigsten hätten seinem Team doch zugetraut, "dass wir nicht nur mithalten, sondern gegen eine Mannschaft wie Spanien unser Spiel auch durchziehen können."

Der mutige Ansatz begeistert die Fans

Gegenüber dem verlorenen EM-Halbfinale (0:1 n.V.) in der Schweiz ist eine bemerkenswerte Entwicklung zu bestaunen: Alle drei Nations-League-Partien auf höchstem Niveau im Herbst 2025 sind geprägt von einem aktiven Tun, einem mutigen Ansatz und spielerischen Fortschritten.

40.159 Zuschauer fühlten sich auf dem Betzenberg bestens unterhalten. Nur die Tore fehlten. Insbesondere aus den Topchancen von Franziska Kett (27.), Jule Brand (28.) und Klara Bühl (29.), die später noch den Pfosten traf (71.), hätte zwingend etwas herausspringen müssen, wie Wück anmerkte: "Dann ist es wieder die alte Leier mit der fehlenden Effizienz vor dem Tor."

Das EM-Viertelfinale 2025 zwischen Frankreich und Deutschland: ein Drama in 138 Minuten. In Unterzahl kämpft sich das DFB-Team bis ins entscheidende Elfmeterschießen 24.10.2025 | 31:11 min

Christian Wück fordert Spielintelligenz im Abschluss

Für den früheren Bundesliga-Stürmer ist das keine Frage der Technik, sondern "eine Frage der Spielintelligenz, dem Erkennen von Situationen". Der 52-Jährige war gleichwohl "stolz auf die Mannschaft", die ja tatsächlich seit seinem Einstand im Oktober 2024 (mit einem furiosen 4:3 in Wembley gegen England) viele Herzen gewonnen und nun ein Star-Ensemble an den Rand der Niederlage gebracht hat.

Wir haben jetzt das klassische Finale. Darauf freuen wir uns extrem. „ Nationalspielerin Klara Bühl

Wann hat der Weltmeister und Fifa-Weltranglistenerste dermaßen unter Druck gestanden? Selbst bei der 0:4-Pleite im letzten Vorrundenspiel bei der WM 2023 im neuseeländischen Wellington hatte "La Roja" noch 895 Pässe hingezaubert. Auf dem ziemlich schlecht zu bespielenden Rasen im Fritz-Walter-Stadion kamen die prägenden Elemente des "Tiki Taka" kaum zum Tragen.

Spanien verliert früh den Faden und die Lust

"Noch niemand hatte Spanien an so einem Punkt wie wir: dass sie keinen Bock mehr hatten", sagte Vizekapitänin Janina Minge, die gemeinsam mit Rebecca Knaak eine fehlerfreie Abwehrleistung bot. Und weil Elisa Senß und Sjoeke Nüsken fast jedes Loch im Mittelfeld stopfen, verloren die Spanierinnen früh den Faden - und fanden ihn eigentlich nie wieder.

Ausnahme: Eine kurze passive Phase der DFB-Auswahl nach der Pause, deren Ursachen Wück noch näher ergründen will. "Die erste Halbzeit war schwach", konstatierte die spanische Nationaltrainerin Sonia Bermúdez, die nun "alles aufs Metropolitano setzt". Für den dortigen Showdown sind bereits mehr als 45.000 Tickets verkauft. Eine neue Rekordkulisse für ein Frauen-Länderspiel kündigt sich in der Heimstätte von Atletico Madrid an.

Wortgefecht an der Seitenlinie nach Schlusspfiff

Deutschland sei eben auch eine "große Nation", lobte Bermúdez, deren Handschlag nach Schlusspfiff mit Wück zum Scharmützel entartete, weil der Bundestrainer sich über einige Unsportlichkeiten beschwerte. Das sei der "Hektik des Augenblicks" geschuldet gewesen, erklärte der gebürtige Franke seinen emotionalen Ausbruch.

Man habe "unterschiedliche Standpunkte" gehabt - und wenn er Zeit finde, würde er "einen Kaffee" mit der Kollegin trinken. Vorher aber will er ihr die Nations-League-Trophäe entreißen, denn: "Jeder möchte Titel gewinnen. Dafür spielen wir. Erst dann sind wir zufrieden."

Im Final-Hinspiel der Nations League empfangen die deutschen Fußballerinnen Spanien. Kann sich die DFB-Elf eine gute Ausgangslage schaffen? Sehen Sie das Spiel hier live im Stream. 28.11.2025 | 144:46 min