Sjoeke Nüsken - Aktuelle Nachrichten und Hintergründe

Biografie

Sjoeke Nüsken wurde 2001 in Hamm geboren. In ihrer Jugend hatte sie eine Leidenschaft zum Tennisspielen bevor sie zum Fußball kam. Im April 2019 erhielt sie einen Vertrag beim 1. FFC Frankfurt, woraufhin sie im September des gleichen Jahres ihren ersten Bundesliga-Einsatz hatte. Der Verein wurde im Juli 2020 in den Verein Eintracht Frankfurt integriert. Zur Saison 2023/23 wechselte sie zum FC Chelsea. Im Dezember 2018 wurde sie das erste Mal in den Kader der A-Nationalmannschaft berufen.