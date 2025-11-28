Nations-League-Finalhinspiel: DFB-Frauen belohnen sich nicht

Hinspiel des Nations-League-Finals:Starke DFB-Frauen belohnen sich nicht: Remis gegen Spanien
von Marcus Schuster
Die deutschen Fußball-Frauen haben die Chance auf den Gewinn der Nations League gewahrt. Im Hinspiel gegen Spanien hätte die starke DFB-Auswahl mehr verdient gehabt als ein 0:0.
Die deutschen Fußball-Frauen dürfen weiter vom erstmaligen Gewinn der Nations League träumen. Gegen die spanischen Weltmeisterinnen musste sich die Auswahl von Trainer Christian Wück im Hinspiel in Kaiserslautern zwar mit einem torlosen Unentschieden begnügen, die bärenstarke Leistung macht aber Mut für das Rückspiel am Dienstag (18:30 Uhr/ARD) in Madrid.
Chancen für DFB-Frauen fast im Minutentakt
Das deutsche Team startete vor 40.159 Zuschauer im ausverkauften Fritz-Walter-Stadion sehr konzentriert in die Partie und setzte die Spanierinnen früh unter Druck. So kam das gefürchtete Kurzpass-Spiel der Weltmeisterinnen nicht in Gang. Gefährlicher wirkte die deutsche Mannschaft, die nach einem Konter durch Nicole Anyomi auch die erste Torchance hatte. Die Frankfurterin verzog aus spitzem Winkel knapp (6.).
Nach dem guten Start steigerte sich das Team von Christian Wück weiter und Mitte der ersten Hälfte lag die deutsche Führung in der Luft. Zweimal scheiterte Klara Bühl aus spitzem Winkel an Spaniens Torfrau Cata Coll. Franziska Kett kam nach einem Konter frei aus elf Metern zum Schuss - wieder parierte Coll (26.). Gegen Jule Brand musste Abwehrspielerin Irene Paredes auf der Linie klären (28.), in der 33. Minute lenkte Coll einen Kopfball von Rebecca Knaak Kopfball mit großer Mühe um den Pfosten.
Spanisches Strohfeuer nach der Pause
Defensiv wirkten die DFB-Frauen in der ersten Hälfte enorm stabil. Spanien kam nur selten in die deutsche Hälfte und rettete das torlose Unentschieden mit Glück in die Pause. Die Weltfußballerinnen Alexia Putellas und Aitana Bonmati blieben unsichtbar.
Nach dem Wechsel steigerten sich die Spanierinnen. Putellas hatte die erste Chance für die Weltmeisterinnen, verzog aber knapp. Esther Gonzalez traf nach einer Flanke von rechts aus kurzer Distanz nur den Pfosten (54.). Deutschland wankte in dieser Phase, kämpfte sich aber ins Spiel zurück und erspielte sich Chancen durch Bühl und Sjoeke Nüsken.
Bühl trifft den Pfosten, Brand die Latte
Das Abschlussglück fehlte aber weiterhin: Bühl traf in der 71. Minute nach einer schönen Einzelleistung aus 18 Metern nur den Pfosten. Brand schoss vom rechten Flügel überraschend aufs Tor, doch der Ball landete auf der Latte. Ein Schuss der eingewechselten Debütantin Shekiera Martinez wurde von der spanischen Abwehr kurz vor der Linie geblockt. So blieb es beim torlosen Remis, das den DFB-Frauen für das Rückspiel aber alle Chancen lässt.
"Wir wissen, dass wir nicht nur mithalten, sondern sogar gegen so eine Mannschaft wie Spanien unser Spiel durchziehen können", sagte Bundestrainer Christian Wück, der sich ärgerte, "weil wir uns wieder nicht belohnt haben". "Wir haben unfassbar mutig gespielt. Es ist unglaublich bitter, dass heute kein Tor für uns fällt", sagte Klara Bühl nach dem Spiel im ZDF.
Sie wollen über Sport stets auf dem Laufenden bleiben? Dann ist unser sportstudio-WhatsApp-Channel genau das Richtige für Sie. Egal ob morgens zum Kaffee, mittags zum Lunch oder zum Feierabend - erhalten Sie die wichtigsten News direkt auf Ihr Smartphone. Melden Sie sich hier ganz einfach für unseren WhatsApp-Channel an: sportstudio-WhatsApp-Channel.
Mehr zu den DFB-Frauen
Finale Nations-League: Hinspiel im ZDF:Effektivität als Schlüssel für DFB-Frauen zum Titelvon Frank Hellmannmit Video1:08
Nations League: Spiele gegen Spanien:Mit Torhüterin Ann-Katrin Berger im Finale
Finalrunde der Nations League:Nach historischem Titel: Berger kommt später zu DFB-Frauen
Unentschieden gegen Frankreich reicht:DFB-Frauen im Finale der Nations Leaguevon Sebastian Ungermannsmit Video8:47