In Nations League gegen Spanien: Mit Torhüterin Berger im Finale

Nations League: Spiele gegen Spanien:Mit Torhüterin Ann-Katrin Berger im Finale
Ann-Katrin Berger ist rechtzeitig fit und steht im Aufgebot der DFB-Frauen fürs Nations-League-Finale gegen Spanien. Ob sie danach weitermachen will, ist aber noch offen.
Die deutschen Fußballerinnen können im Final-Playoff der Nations League gegen Spanien wieder auf ihre Top-Torhüterin Ann-Katrin Berger bauen. Die etatmäßige Nummer eins kehrt nach ihrer Knieverletzung zurück. Außerdem stehen die zuletzt fehlenden Rebecca Knaak, Ena Mahmutovic und Sarai Linder wieder im Kader, Lisanne Gräwe rückt aus der U23 ins A-Team auf.
Gegenüber den Halbfinal-Duellen mit Frankreich fehlen dafür die angeschlagene Carlotta Wamser sowie die diesmal nur auf Abruf stehenden Laura Dick und Bibiane Schulze Solano.
Erst auf Betzenberg, dann in Madrid
"Im Vergleich zu den Halbfinalpartien gegen Frankreich haben wir keine großen Veränderungen vorgenommen, abgesehen von den Rückkehrerinnen", so Bundestrainer Christian Wück vor den beiden "wichtigen" Duellen mit Weltmeister Spanien am 28. November (20.30 Uhr / ZDF ab 20.15 Uhr) in Kaiserslautern und am 2. Dezember (18.30 Uhr/ARD) in Madrid.
Gegen Spanien hatte das DFB-Team bei der EM im vergangenen Sommer das Halbfinale verloren - mit 0:1 in der Verlängerung.
fussball-wm-2026-tickets-fans-100Gerade im Heimspiel auf dem Betzenberg hofft Wück wieder auf "herausragende" Unterstützung. Bislang sind dafür über 37.000 Tickets verkauft.
Am kommenden Montag kommen die Spielerinnen zur Vorbereitung in Frankfurt/Main zusammen. Dann wird es auch ein Gespräch zwischen Ann-Katrin Berger und Wück geben, denn die Torhüterin hat ihre Zukunft im Nationalteam für die Zeit nach den Finalspielen bislang offengelassen.
Das Aufgebot der DFB-Elf
- Tor: Ann-Katrin Berger, Stina Johannes, Ena Mahmutovic
- Abwehr: Giulia Gwinn, Kathrin Hendrich, Franziska Kett, Rebecca Knaak, Camilla Küver, Sarai Linder, Janina Minge
- Mittelfeld/Angriff: Nicole Anyomi, Jule Brand, Klara Bühl, Selina Cerci, Laura Freigang, Lisanne Gräwe, Sydney Lohmann, Shekiera Martinez, Sjoeke Nüsken, Lea Schüller, Alara Sehitler, Elisa Senß, Cora Zicai
