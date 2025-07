Mit Leidenschaft und einigen Nadelstichen zwingen die DFB-Frauen Spanien in die Verlängerung. Dort nutzt Weltfußballerin Bonmati einen Stellungsfehler von Ann-Katrin Berger eiskalt aus.

Deutschland mit der ersten Chance

Das Spiel begann wie erwartet. Spanien übernahm sofort die Kontrolle, Deutschland verschob in der Anfangsphase aber gut, setzte die Ibererinnen spätestens am Mittelkreis unter Druck und schaltete bei Balleroberung schnell um.

Kapitänin Janina Minge, Verteidigerin Rebecca Knaak und Mittelfeldspielerin Sara Däbritz geben nach dem Aus im EM-Halbfinale gegen Spanien einen Einblick in ihre Gefühlswelt.

So entstand auch der erste gefährliche Abschluss, Klara Bühl schoss rechts am Tor vorbei (8.).

Spaniens erster gefährlicher Abschluss ließ länger auf sich warten. Eine Flanke von Claudia Pina ließ Verteidigerin Franziska Kett unglücklich in Richtung Elfmeterpunkt abprallen. Esther Gonzalez schoss hart und zentral aufs Tor, Ann-Katrin Berger regierte schnell und parierte (22.).

Spanischer Chancenwucher vor der Pause

Zunächst verpasste Star-Stürmerin Pina per Freistoß knapp (40.) und wurde dann am Fünfmeterraum klasse von Kleinherne und Wamser verteidigt (41.). Bei der anschließenden Ecke setzte Paredes ihren Kopfball aus rund 8 Metern an den Pfosten.