DFB-Startelf: Däbritz ersetzt Nüsken

Die englische Nationaltrainerin Sarina Wiegman hat durch den Einzug ins Endspiel ihre erstaunliche Serie ausgebaut. Die Niederländerin steht am Sonntag zum fünften Mal in Folge bei einem Finale eines internationalen Turniers an der Seitenlinie - Rekord.

Wiegman führte Oranje sowohl ins EM-Finale 2017 als auch ins WM-Endspiel zwei Jahre später. In der Folge wechselte Wiegman auf die Insel - und gewann bei der Heim-EM 2022 mit den Lionesses den Pokal. Bei der WM 2023 verlor Wiegman mit ihrem Team dann im Endspiel 0:1 gegen Spanien.