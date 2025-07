Torfrau Ann-Katrin Berger - Eine Heldin, die keine sein will

Die Punktlandung in Basel war exakt um Mitternacht vollbracht, als Ann-Katrin Berger das Happyend der deutschen Fußballerinnen in einem Viertelfinal-Drama besorgte: Da war die Torhüterin beim Elfmeter von Alice Sombath nach links abgetaucht, hatte den Ball abgewehrt und war auf beiden Knien über den Rasen gerutscht, um mit ausgebreiteten Armen ihre Mitspielerinnen auf dem Rasen des St. Jakob-Park zu empfangen.

Das Elfmeterschießen zwischen Deutschland und Frankreich im Viertelfinale der Fußball-EM der Frauen in voller Länge.

Berger stellt Team in Vordergrund

Ann-Katrin Berger gehörte wie schon bei Olympia 2024 die Heldenrolle ganz allein, obwohl die bodenständige Schwäbin gewiss nicht in den Mittelpunkt drängt. "Ich fand den Abend krass. Es hat Spaß gemacht", sagte die 34-Jährige in der Mixed Zone, nachdem sie im ZDF-Interview ihre magisch anmutende Leistung noch runterspielt hatte:

Doch wenn sie nicht zwei Strafstöße abgewehrt, einen selbst verwandelt und eine der besten Rettungstaten in der Geschichte des Frauenfußballs vollbracht hätte (in der 104. Minute mit einem atemberaubenden Sprung ein Kopfball-Eigentor von Janina Minge verhindert) wäre der deutsche Titeltraum vor 10,7 Millionen Fernsehzuschauern sicher geplatzt.

Krass, unglaublich, Weltklasse. Was für eine Persönlichkeit.

Die "Elfmeterkillerin" (O-Ton Elisa Senß") ist diejenige, die fußballerische Defizite ihrer Vorderleute kaschiert. "Sie ist eine der wenigen mit unheimlich viel Erfahrung", erläuterte Wück: "Ihr Lebensweg hat sie dahin gebracht, so ruhig kritische Situationen zu bewältigen."

Sonst hätte seine Mannschaft nicht die nächste Rote Karte weggesteckt: Diesmal handelte sich Kathrin Hendrich wegen eines Griffs in die Haare von Frankreich Kapitänin Griedge Mbock die Rote Karte (13.) ein, was gleich noch zum Rückstand durch Grace Geyord (15./Foulelfmeter) führte.

Der besondere Ansporn vom Opa

Mehr als 100 Minuten in Unterzahl gegen einen eigentlich spielstarken Gegner, der sich aber an Einfallslosigkeit überbot: Das war diesmal jene eingeforderte Trotzreaktion, auf die Berger nach der Lektion im Spiel gegen Schweden (1:4) gesetzt hatte: "Viele haben an uns nicht mehr geglaubt. Wir haben uns den Respekt wieder verdient."