Ann-Katrin Berger: "Ich war ein bisschen unzufrieden mit mir"

Trotz langer Unterzahl und eines verschossenen Elfmeters: Deutschland schlägt Frankreich in einem epischen Spiel im Elfmeterschießen. Im Halbfinale wartet Spanien.

"Viele haben nicht mehr an uns geglaubt", sagte Viertelfinal-Heldin Ann-Katrin Berger , die umgehend eine Kampfansage an den Weltmeister Spanien schickte: "Jetzt müsste jede Mannschaft Angst vor uns haben."

Bergers Elfmeterbilanz: Zwei gehalten, einen gemacht

Auch dieses Mal glänzte die 34-Jährige vom FC Gotham: zwei Schüsse im Elfmeterschießen gehalten, einen selbst verwandelt - und davor mit so mancher Großtat ihr Team im Spiel gehalten. Dennoch schlägt sie nach dem Sieg gegen Frankreich auch kritische Töne ein:

Kurz später räumt sie ein: "Schlussendlich hat's ja geklappt." Auch, weil sie für ihre Kolleginnen, die wie sie selbst zum Elfmeter antraten, immer ein paar aufmunternde Worte hatte, wie sie sagt. "Ihr könnt mich im Training schlagen", habe sie Janina Minge und Co. zugerufen, "also könnt ihr gegen die Torhüterin auch gewinnen."

Tipps auf der Trinkflasche? Nicht notwendig!

"Ich mache das intuitiv und gucke mir die Spielerinnen an", sagte sie über ihre Elfmeter-Stärke, mit der sie der DFB-Auswahl 2024 gegen Spanien bereits Olympia-Bronze gesichert hatte.

Die 34-Jährige hat zwei Mal den Krebs besiegt und genießt ihr Leben in den USA.

Berger: "Bin auf die Mannschaft stolz" - Lob vom Trainer

Auf sich selbst, bekannte Berger, war sie "nicht so stolz, ich bin auf die Mannschaft stolz". Nach der Roten Karte gegen Kathrin Hendrich (14.) so lange zu Zehnt durchgehalten zu haben, "ist eine krasse Arbeit. Was die abgeliefert haben - ich habe einfach nur meinen Teil dazu beigetragen.