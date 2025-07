Das Aus der Schweiz bei der EM 2025: Ein 0:2 wie ein Sieg

Nadine Angerer hatte es eilig. Die Torwarttrainerin der Schweizer Frauen-Nationalmannschaft marschierte sofort mit Schlusspfiff auf ihre Keeperin Livia Peng zu, dann lagen sich beide in den Arm. Selten war die ehemalige deutsche Weltklassetorhüterin als Trostspenderin dermaßen gefragt.

Die von Werder Bremen zum FC Chelsea gewechselte Peng parierte beim Viertelfinal-Aus der EM 2025 gegen Spanien (0:2) in Bern einen Strafstoß von Alexia Putellas (81.) und ahnte beim von Mariona Caldentey neben das Tor gesetzten Elfmeter die Ecke (9.).

Merci-Plakat für die Fans

Die meisten der knapp 30.000 Zuschauer wollten gar nicht zu den Zügen an der Station Wankdorf hetzen, weil sie sonst die lange Ehrenrunde mit einem roten Banner ("Merci Fans") verpasst hätten.

Dass sich ein spanisches Spalier bildete, um die Verliererinnen in die Kabine zu leiten, sorgte für Gänsehautgefühle. Zuvor hatte es einen Fanmarsch mit fast 25.000 Menschen vom Bundesplatz über die Altstadt bis hin zu dieser traditionsreichen Spielstätte gegeben.

Ich bin so stolz auf die Schweiz.

Schweizer Trainerin Pia Sundhage ist stolz

Die Schweizer Nationaltrainerin Pia Sundhage hat den Stimmungsumschwung seit ihrem Amtsantritt 2024 am eigenen Leib erlebt: "Es ist phänomenal, es ist schwer zu erklären. Als ich vor anderthalb Jahren hier war und in Bern gelebt habe, war es sehr anders." Aus zarten Mauerblümchen sind unter ihrer einfühlsamen Anleitung prächtige Rosen geworden.

Vor dem Viertelfinale der Fußball-EM 2025 Spanien - Schweiz. Die Tore der beiden Teams in der Vorrunde.

Auf jeden Fall bleibt ein Vermächtnis: Es gibt erste Rückmeldungen, dass in Schulen und Vereinen viele Mädchen nun unbedingt Fußball spielen wollen, weil diese Sportart einfacher und weniger kostspielig als Skifahren, Eishockey oder Tennis.

800.000, 900.000 Menschen schauten den Frauen im SRF zu, Public-Viewing nicht eingerechnet. Mit jeder EM-Partie wuchs das Interesse. Eidgenössische Zurückhaltung wich der Begeisterung. Viele Spielerinnen kämpften deswegen in der Mixed Zone mit ihren Tränen.

"Wir haben so viel bewegt in den vergangenen Wochen, so viele Herzen gewonnen", erklärte Kapitänin Lia Wälti: