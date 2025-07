Noch acht Teams sind bei der Fußball-EM der Frauen in der Schweiz im Turnier. Bislang gilt Spanien als Top-Favorit auf den Europameistertitel 2025. Der Blick auf verschiedene Daten zum Turnier zeigt die Ausnahmestellung der Spanierinnen. Eines ist der Mannschaft bisher aber noch nicht gelungen.

Favoriten setzen sich durch

Barcelona-Kader dominiert

Jede Mannschaft ist mit einem Kader bestehend aus 23 Spielerinnen in die Schweiz gekommen. Damit sind nun noch 184 Spielerinnen im Turnier. Ein Blick auf die Vereinszugehörigkeit zeigt, dass bestimmte Klubs besonders viele Spielerinnen stellen.

Allein in der spanischen Nationalmannschaft, die als Top-Favorit auf den Titel gilt, spielen elf Spielerinnen, die beim FC Barcelona unter Vertrag stehen. Auf den weiteren Plätzen folgen der FC Bayern München und Juventus Turin (je 13).

Im deutschen Team sind die Spielerinnen des FC Bayern am stärksten vertreten. Sie treffen bei der EM ab dem Viertelfinale noch auf sechs weitere Kolleginnen ihres Vereins in anderen Mannschaften. Die Spielerinnen kennen sich aus dem Vereinsalltag, was auch zum Erfolg der Nationalmannschaft beitragen soll.