Schweden vs. England: Elfmeterschießen für die Fußball-Geschichte

Was für ein Drama: Das Viertelfinale zwischen Schweden und England in der Zusammenfassung. 17.07.2025 | 10:27 min

Mit 3:2 im Elfmeterschießen gegen Schweden haben die Titelverteidigerinnen aus England das Halbfinale der Fußball-EM in der Schweiz erreicht. Nach 90 und 120 Minuten hatte es 2:2 gestanden.

Was die nüchternen Zahlen nicht verraten, ist die irre Dramatik dieser Nacht im Züricher Letzigrund-Stadion, das eines der verrücktesten Elfmeterschießen der Fußball-Geschichte erlebt hat.

Schweden vs. England - EM-Viertelfinale der Frauen 2025

Jennifer Falk: Will man das Elfmeter-Drama zwischen Schweden und England an einer Person aufhängen, kommt man um die schwedische Torfrau nicht herum. Vier Versuche der Titelverteidigerinnen konnte die Keeperin des BK Häcken parieren, drei davon in Serie. Zum fünften und bei einem Treffer entscheidenden Elfmeter der Skandinavierinnen trat Falk selbst an - und jagte den Ball über den Querbalken.

Ein Klick für den Datenschutz Erst wenn Sie hier klicken, werden Bilder und andere Daten von Instagram nachgeladen. Ihre IP-Adresse wird dabei an externe Server von Instagram übertragen. Über den Datenschutz dieses Social Media-Anbieters können Sie sich auf der Seite von Instagram informieren. Um Ihre künftigen Besuche zu erleichtern, speichern wir Ihre Zustimmung in den Datenschutzeinstellungen . Ihre Zustimmung können Sie im Bereich „Meine News“ jederzeit widerrufen. Instagram-Inhalte anzeigen Datenschutzeinstellungen anpassen

Weil insgesamt fünf Schwedinnen vergaben - als letzte scheiterte die erst 18-jährige Smilla Holmberg, wurde Falk zur tragischen Heldin. Die Lionesses hatten neben reichlich Glück am Ende auch die etwas besseren Nerven und treffen im Viertelfinale nun auf Italien.

Vier Elfer gehalten, einen verschossen: Schwedens Torfrau Jennifer Falk wurde im Viertelfinale gegen England zur tragischen Heldin. Quelle: dpa

Ukraine vs. Schweiz - WM-Achtelfinale 2006

Das Elfmeterschießen und die Nerven: Einen historischen Tiefpunkt in dieser Kategorie lieferten bei der Weltmeisterschaft 2006 die Schweizer Männer. Im Achtelfinale gegen die Ukraine stand es nach überaus langweiligen 120 Minuten torlos, bevor die Eidgenossen auch vom Punkt bei drei Anläufen keinen einzigen Treffer zustande brachten. Mit 3:0 zogen die Ukrainer in die nächste Runde ein.

Steaua Bukarest vs. FC Barcelona - Landesmeister-Finale 1986

Noch schlimmer trieb es der große FC Barcelona im Endspiel um den Europapkal der Landesmeister gegen Steaua Bukarest. Auch diese Partie mussste beim Stand von 0:0 im Elfmeterschießen entschieden werden. Vier Schützen liefen für Barca an - und scheiterten alle an Steaua-Torwart Helmut Duckadam. Bukarest gewann den Shootout mit 2:0.

Ganz nah dran an der DFB-Elf: Ein Einblick in den EM-Alltag, Familienbesuche, die Teamküche – und Lena Oberdorf über Zusammenhalt und ihre verletzungsbedingte EM-Absage. 14.07.2025 | 15:16 min

Ajax vs. Panathinaikos - Europa-League-Quali 2024/25

Mit neun vergebenen Versuchen hatte das längste Elfmeterschießen in einem UEFA-Wettbewerb überhaupt nur unwesentlich mehr Fehlversuche als die Schwedinnen und Engländerinnen zu bieten. Dafür brauchten die Klubs Ajax Amsterdam und Panathinaikos Athen in der Qualifikation zur Europa League aber satte 34 Anläufe vom Punkt. Mit 13:12 behielten die Niederländer schließlich die Oberhand.

FC Glentoran vs. Gzira United - Conference-League-Quali 2023/24

Überaus treffsicher präsentierten sich derweil die Schützen der Vereine FC Glentoran aus Nordirland und Gzira United aus Malta in ihrem Duell in der Qualifikation zur Europa League. Beim 14:13 für das Team aus Malta ging erst der 28. und letzte Versuch nicht ins Tor. 27 am Stück verwandelte Elfmeter sind Rekord in einem UEFA-Wettbewerb.

+++ Fußball-EM 2025 +++ : Däbritz eine Option für die Startelf? Bisher kam Sara Däbritz bei dieser EM nur zu einem Kurzeinsatz. Gegen Frankreich könnte ihre eine wichtigere Rolle zuteil werden. Liveblog

SV Sandhausen vs. VfB Stuttgart - DFB-Pokal 1995/96

Fast genauso viele erfolgreiche Versuche verbuchten vor 30 Jahren der SV Sandhausen und der VfB Stuttgart, bevor in der 1. Runde vom DFB-Pokal ein Sieger feststand. Nach 25 verwandelten Elfmetern am Stück vergab Hendrik Herzog als 26. Schütze für den VfB. Das 13:12 ist das längste Elfmeterschießen der DFB-Pokal-Geschichte.

Deutschland vs. Argentinien - WM-Viertelfinale 2006

Die DFB-Männer und Elfmeterschießen bei großen Turnieren verbinden eine lange Geschichte. Besonders gerne erinnert man sich an das Viertelfinale bei der Heim-WM 2006. Gegen Argentinien - ebenfalls eine im Nervenspiel vom Punkt bewährte Auswahl - stand es zum Ende der Verlängerung 1:1.

Dann wurden Torwart Jens Lehmann und sein heute legendärer Spickzettel zu den Helden des Abends von Berlin. Mit Paraden gegen Roberto Ayala und Esteban Cambiasso führte der Keeper die deutsche Elf ins Halbfinale.

Ein Stück deutsche Fußball-Geschichte: Oliver Kahn und Jens Lehmann vor dem Elfmeterschießen gegen Argentinien bei der WM 2006. Quelle: dpa

Tschechoslowakei vs. Deutschland - EM-Finale 1976

Weniger glücklich aus deutscher Sicht verlief das erste Endspiel eines großen Turniers, das vom Punkt entschieden wurde. In der "Nacht von Belgrad" trafen sich 1976 die damalige CSSR und Deutschland im EM-Finale. Nach einem 2:2 nach 120 Minuten kam es zum Elfmeterschießen, das gleich in mehrerer Hinsicht in die (DFB)-Geschichtsbücher einging.

Antonin Panenka im EM-Finale 1976 gegen Sepp Maier: Der berümteste Elfer der Fußball-Geschichte. Quelle: imago

Zunächst wurde erst kurz vor dem Anpfiffüberhaupt bekannt, dass es im Falle eines Unentschiedens zum Elfmeterschießen anstatt eines Wiederholungsspiels kommt. Ob wegen fehlender Vorbereitung oder aus einem anderen Grund, bleibt für immer Spekulation: Uli Hoeneß drosch seinen Versuch jedenfalls in den Belgrader Nachthimmel und machte den Weg frei für den berühmtesten Elfer der Fußball-Geschichte: Antonin Panenkas Lupfer genau in die Tormitte, der als "Panenka" bis heute nicht aus der Mode gekommen ist.