Frauen-EM: Spanien müht sich gegen Schweiz ins Halbfinale

Die Fußball-Weltmeisterinnen aus Spanien stehen im Halbfinale der EM . Die Titelfavoritinnen setzten sich im Viertelfinale gegen die Schweiz mit 2:0 (0:0) durch. Die Spanierinnen ließen gegen tapfer verteidigende Eidgenossinnen zwei Elfmeter und weitere Chancen liegen, wurden am Ende aber doch noch ihrer Favoritenrolle gerecht. Im Halbfinale am Mittwoch wartet entweder Deutschland oder Frankreich. Die DFB-Frauen bestreiten ihr Viertelfinale gegen Frankreich an diesem Samstag (ZDF live).

Spanierin Mariona vergibt frühen Elfmeter

Lautstark angefeuert von den Fans im Berner Wankdorf Stadion begegneten die Schweizer EM-Gastgeberinnen mit zwei Viererketten der spanischen Offensivpower. Die Weltmeisterinnen übernahmen von Beginn an die Initiative - und bekamen früh die Chance zur Führung. Nach einem Foul von Nadine Riesen an Mariona im Strafraum gab es Elfmeter. Die Gefoulte schoss diesen selbst - und setzte den Ball am linken Pfosten vorbei ins Aus (8.). Zehn Minuten später war dann die Schweizer Torfrau Livia Peng bei einem wuchtigen Freistoß von Claudia Pina zur Stelle (18.).

Spanien hatte zwar zumeist den Ball, doch die Schweiz verteidigte leidenschaftlich und diszipliniert. Mit zunehmendem Spielverlauf wurde das Spiel der Weltmeisterinnen immer fahriger, im Abschluss waren sie zudem nicht zwingend genug. Der Pfosten war in der 43. Minute dann auch noch auf Seite der Eidgenossinnen, als Irene Paredes nach einer Ecke den Ball ans Aluminium köpfte. So ging es mit einem 0:0 in die Pause, das von den Schweizer Fans lautstark bejubelt wurde.

Joker Athenea bricht den Bann

Auch nach dem Seitenwechsel war zunächst der Pfosten auf Seiten der Schweizerinnen, und das gleich doppelt. Nach einer Ecke köpfte zunächst Patri ans Aluminium, den Abpraller setzte Esther ebenfalls an den Pfosten (61.). Die Schweiz, bislang in der Offensive harmlos, kam dann auch mal zu einer Gelegenheit, doch Alayah Pilgrims Schuss parierte Torhüterin Cata Coll (63.).

Kurz darauf dann zappelte der Ball dann erstmals im Schweizer Tor. Aitana steckte an der Strafraumgrenze an die nur Minuten zuvor eingewechselte Athenea den Ball durch, die zur Führung für Spanien traf (66.). Der Bann war nun gebrochen, und mit einem sehenswerten Schlenzer aus rund 18 Metern erhöhte Pina für die Favoritinnen (71.). Einen weiteren Strafstoß von Alexia Putellas parierte Peng (87.). In der Nachspielzeit sah die Schweizerin Noelle Maritz nach einem Foul Rot (90+3).