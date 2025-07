Am Dienstag startete die Vorbereitung aufs Viertelfinale gegen Frankreich in Basel (Samstag, 21 Uhr/live im ZDF). Genug Zeit ist also, aus der Lektion vom Letzigrund gegen Schweden (1:4) die richtigen Schlüsse zu ziehen. Wück muss Anpassungen vornehmen, um eine bessere Balance herzustellen.