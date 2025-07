Fußball-EM 2025: Energie durch Hoffmann - auch gegen Frankreich?

Giovanna Hoffmann war drei Mal schwer verletzt und hat es trotzdem in die Frauen-Nationalelf geschafft. Geholfen haben ihr dabei besonders die Familie und ihr christlicher Glaube.

Kam im bisherigen Turnierverlauf drei Mal von der Bank: Giovanna Hoffmann Quelle: ddp

Die deutsche Frauen-Nationalelf bei lag im EM-Vorrundenspiel gegen Schweden 1:3 zurück und spielte in Unterzahl, das Spiel war praktisch entschieden. Als Giovanna Hoffmann Mitte der zweiten Halbzeit für Lea Schüller eingewechselt wurde, wirkte das trotzdem wie ein Energieschub. Die Mittelstürmerin erkämpfte sich Bälle im Mittelfeld, ging mutig ins Dribbling und zog bei der ersten Gelegenheit entschlossen ab.

Hoffmann: Joker mit unbändigem Willen

"Sie hat diesen unbändigen Willen, für die Mannschaft gut zu sein", sagt Birte Brüggemann. Sie hat Hoffmann als Abteilungsleiterin der Frauen von Werder Bremen acht Jahre lang begleitet und gefördert hat. Die beiden stehen immer noch im engen Kontakt.

Aber du spürst auch, dass sie dieses Tor unbedingt machen will. „ Birte Brüggemann über Giovanna Hoffmann

Ein Treffer ist der 27-Jährigen bei der EM noch nicht gelungen, aber immerhin war sie vorher in zehn Nationalelf-Einsätzen als Einwechselspielerin dreimal erfolgreich. So ähnelt ihre Geschichte bereits jetzt "einem Fußballmärchen", wie Brüggemann sagt.

Diego durch den Zaun bewundert

Es ist die Geschichte eines Mädchens aus Bremerhaven, das mit seinem Papa zum Training der Profis von Werder nach Bremen fährt und durch den Zaun Diego und Miro Klose zuguckt. "Die haben mir gezeigt, was Freude am Fußballspielen heißt und dass ich das unbedingt auch wollte", erinnert sich Hoffmann. Da sie im Garten ihrer Eltern mit ihrem großen Bruder und den älteren Cousins früh das Kicken lernt und auch im Verein gefördert wird, schafft sie es mit 14 Jahren ins Nachwuchszentrum von Werder, wo sie später ins Internat zieht.

Die deutsche Frauen-Nationalmannschaft hat das letzte Spiel in Gruppe C verloren. Gegen Schweden kosteten vor allem Abwehrfehler in der ersten Halbzeit die Chance auf den Sieg. 12.07.2025 | 7:07 min

"Wir hatten in Bremen einen goldenen Jahrgang und haben es als noch kleines Werder ins Finale der Deutschen Juniorinnen-Meisterschaft gegen das damals große Potsdam geschafft", erzählt Brüggemann. Kurz vor dem Finale - und da beginnt der tragische Teil der Geschichte - bricht sich Hoffmann das Sprunggelenk.

Es ist die erste von insgesamt drei schweren Verletzungen, die sie zwischen 2015 und 2020 jeweils monatelang außer Gefecht setzen. Bei der dritten, einem Kreuzbandriss, spielt sie schon beim SC Freiburg. "Wir haben immer gesagt, wäre sie nicht verletzt gewesen, wäre sie bestimmt Nationalspielerin geworden", sagt Brüggemann.

Neuer Trainer - neue Chance

Aber Hoffmann kämpft sich immer wieder heran, absolviert nebenbei erfolgreich ihr Jurastudium und wechselt zum Aufsteiger RB Leipzig, wo sie Führungsspielerin wird. "Wahnsinn, was diese junge Frau alles unter einen Hut bekommen hat", sagt Brüggemann. "Das zeigt ihren Charakter." Den beschreibt sie mit den Worten ehrgeizig und diszipliniert, aber auch bodenständig und empathisch.

Dann kommt ein neuer Bundestrainer, für den sie das "Positionsprofil einer Mittelstürmerin nahezu zu hundert Prozent erfüllt", wie Christian Wück sagt. "Und auf einmal wird sie Nationalspielerin", sagt Brüggemann.

Das war für alle hochemotional, die sie seit mehr als einem Jahrzehnt begleiten. „ Birte Brüggemann

Das wurde besonders spürbar beim Nations-League-Spiel gegen die Niederlande in Bremen. "Ich bin einfach besonders dankbar, dass ich nach dem Ganzen dann noch die Chance bekomme, für die deutsche Nationalmannschaft zu spielen", sagte Hoffmann vor ihrem Wiedersehen mit ihren Bremer Fans.

Platzt gegen Frankreich der Knoten?

Neben dem familiären Rückhalt hat sie auf diesem Weg besonders viel Kraft aus ihrem Glauben geschöpft. "Sie hat so viel Sinnhaftigkeit in ihrem Leben, sie hadert einfach weniger und ist dankbar für alles, was sie erleben darf", sagt Brüggemann, die sich oft mit Hoffmann über deren Glauben unterhalten hat.

Fußball ist Kopfsache. Schauspielerin und Fußballfan Gisa Flake spricht deshalb mit deutschen Nationalspielerinnen wie Laura Freigang, Lea Schüller und Klara Bühl über mentale Stärke. 01.07.2025 | 43:35 min

Den festen Glauben teilt Hoffmann in der Nationalmannschaft mit Sarai Linder, die in der ZDF-Doku "Kopfsache" über das Thema spricht. Nach ihren Toren richtet Hoffman ihren Blick nach oben. Baldige Wiederholung nicht ausgeschlossen. Brüggemann: "Ich traue Giovanna zu, dass sie am Samstag der Schlüssel zum Erfolg sein kann und ihr Tor macht."