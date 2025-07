DFB-Gegner Frankreich: Was das französische Team so stark macht

Gerade die vielen Mädchen und Frauen in den französischen Trikots trugen nach dem Spektakel im letzten Gruppenspiel zwischen Frankreich und den Niederlanden (5:2) dasselbe Lächeln auf den Lippen wie ihre Lieblinge auf der Ehrenrunde von Basel.

Am letzten Gruppenspieltag hat Frankreich die Niederlande geschlagen und sich damit den Sieg in Gruppe D gesichert. Im Viertelfinale trifft "Les Bleues" auf Deutschland.

Bundestrainer Wück sieht Frankreichs Offensiv-Feuerwerk

Hatte dieser Fußball-Abend im "Joggeli" nicht unendlich viel Spaß gemacht? Und warum soll nicht auch das Viertelfinale gegen Deutschland (Samstag, 21 Uhr/live im ZDF) zum Festival des schönen Spiels für die diesmal ganz in Weiß gekleideten "Les Bleues" werden?

Französinnen kombinieren Ästhetik und Athletik

Der Mann weiß: Versprechungen haben die Frauen in der Vergangenheit viele gemacht. Nur hat das Talent - erstmals bei der WM 2011 in Deutschland bestaunt - bis heute nicht zu einem Finale bei einem großen Turnier gereicht.

Delphine Cascarino ist die beste Außenstürmerin der EM

Bonadei war deshalb so frei, alte Zöpfe abzuschneiden - und hat die bald 35-jährige Verteidigerin Wendie Renard und die 36-jährige Rekordtorjägerin Eugénie Le Sommer nicht mehr berufen. Irgendwann müssen auch Ikonen für den Generationswechsel weichen. Seitdem wirkt das Ensemble irgendwie befreit, was auch daran liegt, dass es unter dem 55-Jährigen keinerlei Vorgaben im Angriffsspiel gibt.

Gegen die eine Halbzeit lang wehrhaften Niederländerinnen sorgte die 28-Jährige in Windeseile für die Wende. Sie bediente Torjägerin Marie-Antoinette Katoto fürs 2:2 (61.) und traf doppelt für den Sieg (64. und 67.). Immer wieder sucht Cascarino Stürmerin Katoto, die eine der komplettesten Mittelstürmerinnen der Welt ist und der in England bei der EM 2022 früh das Kreuzband riss.

Streitigkeiten haben schon große Erfolge verhindert

Die 26-Jährige verpasste deshalb auch die WM 2023, wo Frankreich im Elfmeterschießen am Gastgeber Australien scheiterte. Ähnlich überflüssig wirkte schon das tränenreiche Viertelfinal-Aus bei der WM 2015 gegen Deutschland, obwohl die fußballerische Überlegenheit auf dem Kunstrasen von Montreal frappierend war.

Dass es auch bei der Heim-WM 2019 im Viertelfinale gegen die USA schiefging, lag vor allem an der schlechten Stimmung um die unbeliebte Trainerin Corinne Diacre.

Die deutsche Frauen-Nationalmannschaft hat das letzte Spiel in Gruppe C verloren. Gegen Schweden kosteten vor allem Abwehrfehler in der ersten Halbzeit die Chance auf den Sieg.

12.07.2025 | 7:07 min