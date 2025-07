Fußball-EM im Liveblog: Die acht Teams im Viertelfinale

Die deutschen Fußballerinnen haben den Gruppensieg bei der EM in der Schweiz deutlich verpasst. Das 1:4 (1:3) gegen Schweden im letzten Gruppenspiel war zudem eine historische Niederlage. Niemals zuvor verlor ein deutsches Frauen-Team in der EM-Geschichte höher. Die höchste EM-Pleite der deutschen Männer ist das 0:3 gegen Portugal bei der Endrunde 2000 in den Niderlanden und Belgien.