ZDF-Doku "Kopfsache": Wie sich DFB-Spielerinnen mental stärken

Druck kennt Gisa Flake aus ihrem Alltag als Schauspielerin nur zu gut. Doch in der ZDF-Dokumentation "Kopfsache" ist sie als Reporterin in einer anderen Hochleistungsbranche unterwegs: dem Profifußball. Auf einer Bühne zitiert sie den früheren Trainer Christoph Daum: "Wenn der Kopf richtig funktioniert, ist er das dritte Bein."

Wenn der Kopf nicht funktioniert

Ein aktuelles Beispiel liefert Tennisprofi Alexander Zverev. Nach seinem Erstrunden-Aus in Wimbledon sprach er ungewöhnlich offen über seine psychische Verfassung. "Im Moment ist es schwierig für mich, außerhalb des Tennisplatzes Freude zu finden", sagte er. Ein seltener Einblick in das Innenleben eines Sportlers, der selbst enge Begleiter überraschte.

DFB-Spielerinnen haben schwere Phasen durchgemacht

Nichts deutet in diesen Bildern daraufhin, dass manche Spielerin auf dem Weg dorthin auch Phasen durchgemacht hat, in denen der Leistungsdruck übermächtig wurde. Diese Momente spürt Gisa Flake, selbst Fußballfan mit Eintracht-Braunschweig-Sozialisation, in Gesprächen mit Spielerinnen, Psychologen und Trainer:innen auf.

Schüller: "Bin nach Olympia in ein Loch gefallen"

Torjägerin Lea Schüller berichtet davon, nach den Olympischen Spielen in Paris, bei denen sie immerhin die Bronzemedaille gewann, "in ein Loch gefallen" zu sein. Laura Freigang gibt zu, den ersten Interviewtermin mit Flake abgesagt zu haben, weil sie die Reißleine ziehen und "neue Kräfte sammeln" musste.

Klara Bühl sagt, dass sie nach der "unbekümmerten" Anfangszeit jetzt in einer Phase sei, in der das Mentale eine große Rolle spiele, um in 40 Spielen konstant performen zu können. "Und deswegen muss man sich ein Stück weit mit sich selbst auseinandersetzen, was einem gut tut."