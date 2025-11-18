  3. Merkliste
Fußball-WM 2026: So kommen deutsche Fans an Tickets

Dritte Verkaufsphase beginnt bald:So kommen deutsche Fans an WM-Tickets

Nach der geglückten Qualifikation für die Fußball-WM 2026 können sich die deutschen Fans an die Reiseplanungen machen. Wie kommt man an Tickets für die Spiele?

Ein Ticketmaster-Stand vor dem MetLife Stadium in New Jersey

Hier findet das Endspiel der Fußball-WM 2026 statt: Das MetLife Stadium in New Jersey.

Quelle: Imago

Auch die Fans der deutschen Fußball-Nationalmannschaft können nach der Qualifikation der DFB-Elf für die WM-Endrunde die Reiseplanungen intensivieren. Die nächste Ticketverkaufs- bzw. -bewerbungsphase beginnt nach der Auslosung der WM-Gruppen in Washington am 5. Dezember.

WM-Tickets: Dritte Verkaufsphase ab Dezember

Runde eins, bei der sich lediglich Inhaber der Kreditkarte eines FIFA-Sponsors bewerben konnten, hatte vom 10. bis 19. September stattgefunden. Die zweite Phase gab es vom 27. bis 31. Oktober. In der dritten Runde können sich die Fans auch für feststehende Duelle bewerben.

Nick Woltemade, Nico Schlotterbeck, Florian Wirtz und Serge Gnabry feiern das 4:0. gegen Slowakei Jubeltraube.

Deutschland ist bei der WM 2026 dabei. Die DFB-Elf gewinnt das entscheidende Spiel gegen die Slowakei. Die Highlights der Partie mit Originalkommentar von Oliver Schmidt.

18.11.2025 | 8:17 min

Eintrittskarten für die nach Mannschaften getrennten Fanblöcke sowie Reservierungen für die K.-o.-Spiele, die erst beim Weiterkommen einer Nation gültig werden, soll es zu einem späteren Zeitpunkt geben. Auch die teilnehmenden Nationen selbst dürften dann erneut Kontingente erhalten.

Karten gibt es zunächst nur bei der FIFA

Der DFB hatte bei vergangenen Turnieren Tickets über den eigenen Fanclub verkauft. Ansonsten ist die Online-Seite des Fußball-Weltverbandes FIFA der einzige offizielle Verkaufskanal für WM-Karten. Eingerichtet ist dort seit Anfang Oktober auch eine Weiterverkaufsplattform für teilnahmeberechtigte Kartenbesitzer. 

Das BC Place Stadium in Vancouver.
Das WM-Stadion in Vancouver von innen.
Das BMO Field Stadium in Toronto.
Das Aztekenstadion in Mexiko-Stadt bei einem Länderspiel von Mexiko.
Das WM-Stadion Estadio BBVA Bancomer in Monterrey.
Das WM-Stadion Estadio Akron in Guadalajara.
Das MetLife Stadium in New Jersey.
Das WM-Stadion AT&T Stadium in Dallas.
Das Arrowhead Stadium in Kansas City.
Das NRG Stadium in Houston.
Das Mercedes-Benz Stadium in Atlanta.
Das SoFi Stadium in Los Angeles.
Das Lincoln Financial Field Stadium in Philadelphia.
Das Lumen Field Stadium in Seattle.
Das Levi's Stadium in Santa-Clara.
Das Gilette Stadium in Foxborough.
Das Hard Rock Stadium in Miami.

Das sind die Stadien der Fußball-WM 2026

Insgesamt haben die 16 Stadien, in denen die Spiele der Fußball-WM 2026 ausgetragen werden, eine Kapazität von 1.067.644 Plätzen. Hier: Das BC Place Stadium in Vancouver, Kanada.

Quelle: IMAGO / agefotostock

Und wer ein Ticket bekommt, wird bei Terminen für ein US-Visum bevorzugt behandelt werden. Den sogenannten "FIFA-Pass" gab der US-amerikanische Präsident Donald Trump nach einem Treffen der Task Force für die WM 2026 im Weißen Haus bekannt.

"Wenn Sie ein Ticket für die WM haben, können Sie bevorzugt einen Termin kriegen, um ihr Visum zu bekommen", sagte FIFA-Präsident Gianni Infantino.

Rubio: Keine Garantie auf Einreise

US-Außenminister Marco Rubio betonte, dass das keinen Einlass in die USA garantiere. "Aber es garantiert Ihnen einen beschleunigten Termin." Die WM findet im kommenden Jahr vom 11. Juni bis 19. Juli in den USA, Mexiko und Kanada statt.

Gastgeber (3): USA, Kanada, Mexiko

Afrika (9): Ägypten, Algerien, Cote d'Ivoire (Elfenbeinküste), Ghana, Marokko, Tunesien, Senegal, Südafrika, Kap Verde

Asien (8): Australien, Iran, Japan, Jordanien, Katar, Saudi-Arabien, Südkorea, Usbekistan

Europa (7): Deutschland, Portugal, Kroatien, England, Frankreich, Norwegen, Niederlande

Ozeanien (1): Neuseeland

Südamerika (6): Argentinien, Brasilien, Ecuador, Kolumbien, Paraguay, Uruguay

Stand 17.11. 2025

Quelle: dpa
