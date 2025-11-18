Fußball-WM 2026: So kommen deutsche Fans an Tickets

Dritte Verkaufsphase beginnt bald:So kommen deutsche Fans an WM-Tickets
Nach der geglückten Qualifikation für die Fußball-WM 2026 können sich die deutschen Fans an die Reiseplanungen machen. Wie kommt man an Tickets für die Spiele?
Auch die Fans der deutschen Fußball-Nationalmannschaft können nach der Qualifikation der DFB-Elf für die WM-Endrunde die Reiseplanungen intensivieren. Die nächste Ticketverkaufs- bzw. -bewerbungsphase beginnt nach der Auslosung der WM-Gruppen in Washington am 5. Dezember.
WM-Tickets: Dritte Verkaufsphase ab Dezember
Runde eins, bei der sich lediglich Inhaber der Kreditkarte eines FIFA-Sponsors bewerben konnten, hatte vom 10. bis 19. September stattgefunden. Die zweite Phase gab es vom 27. bis 31. Oktober. In der dritten Runde können sich die Fans auch für feststehende Duelle bewerben.
Eintrittskarten für die nach Mannschaften getrennten Fanblöcke sowie Reservierungen für die K.-o.-Spiele, die erst beim Weiterkommen einer Nation gültig werden, soll es zu einem späteren Zeitpunkt geben. Auch die teilnehmenden Nationen selbst dürften dann erneut Kontingente erhalten.
Karten gibt es zunächst nur bei der FIFA
Der DFB hatte bei vergangenen Turnieren Tickets über den eigenen Fanclub verkauft. Ansonsten ist die Online-Seite des Fußball-Weltverbandes FIFA der einzige offizielle Verkaufskanal für WM-Karten. Eingerichtet ist dort seit Anfang Oktober auch eine Weiterverkaufsplattform für teilnahmeberechtigte Kartenbesitzer.
Und wer ein Ticket bekommt, wird bei Terminen für ein US-Visum bevorzugt behandelt werden. Den sogenannten "FIFA-Pass" gab der US-amerikanische Präsident Donald Trump nach einem Treffen der Task Force für die WM 2026 im Weißen Haus bekannt.
"Wenn Sie ein Ticket für die WM haben, können Sie bevorzugt einen Termin kriegen, um ihr Visum zu bekommen", sagte FIFA-Präsident Gianni Infantino.
Rubio: Keine Garantie auf Einreise
US-Außenminister Marco Rubio betonte, dass das keinen Einlass in die USA garantiere. "Aber es garantiert Ihnen einen beschleunigten Termin." Die WM findet im kommenden Jahr vom 11. Juni bis 19. Juli in den USA, Mexiko und Kanada statt.
Gastgeber (3): USA, Kanada, Mexiko
Afrika (9): Ägypten, Algerien, Cote d'Ivoire (Elfenbeinküste), Ghana, Marokko, Tunesien, Senegal, Südafrika, Kap Verde
Asien (8): Australien, Iran, Japan, Jordanien, Katar, Saudi-Arabien, Südkorea, Usbekistan
Europa (7): Deutschland, Portugal, Kroatien, England, Frankreich, Norwegen, Niederlande
Ozeanien (1): Neuseeland
Südamerika (6): Argentinien, Brasilien, Ecuador, Kolumbien, Paraguay, Uruguay
Stand 17.11. 2025
