Fußball-WM 2026: Überhöhte Ticketpreise der FIFA in der Kritik

Der Ansturm auf die Tickets für die WM 2026 hat zu einer Erhöhung der Ticketpreise geführt. Die FIFA macht dabei richtig Kasse - auf Kosten der Fans.

Das billigste Final-Ticket für die WM 2026 liegt bei umgerechnet 1.745 Euro. Quelle: Imago

Mit ihrer XXL-WM im kommenden Jahr ist die FIFA in allen Bereichen auf Rekordkurs - und zwar nicht nur wegen des noch nie dagewesenen Teilnehmerfelds von 48 Mannschaften. Dass der Weltverband von seinem Mega-Event in den USA, Kanada und Mexiko auch finanziell maximal profitieren möchte, erlebten nun erstmals Fans in einer ersten Ticketverkaufsphase für das Turnier.

Großer Ansturm auf Tickets trotz hoher Preise

Die Nachfrage nach den Tickets war mit Verkaufsstart sehr hoch - und die Eintrittskarten trotz teilweise horrender Preise in Höhe von mehreren Hundert Dollar schnell vergriffen.

Das US-Portal "The Athletic" hat im Anschluss den Unmut von Fans publik gemacht, die den umworbenen Zugang zum Ticket-Kauf gewonnen hatten und ihre Erfahrungen dokumentierten.

FIFA erhöht Preise während Verkaufsphase

Kaufwillige Fans sahen sich mit steigenden Preisen innerhalb der freigeschalteten Verkaufsphase konfrontiert.

Damit reagierte die FIFA auf den großen Ansturm der Zuschauer. Bereits im September hatten FIFA-Offizielle diese Strategie bestätigt:

Wir werden uns bei den Preisen an der Nachfrage und der Verfügbarkeit orientieren. „ FIFA-Verlautbarung zu den Ticketpreisen

FIFA kassiert beim Weiterverkauf doppelt mit

So sind etwa Gruppenspieltickets der teuersten Preiskategorie für Gastgeber USA innerhalb von zwei Tagen um rund fünf Prozent gestiegen – von 535 US-Dollar auf 565 US-Dollar. Laut "The Athletic" sind zudem vergleichsweise wenige Karten der billigsten Preiskategorie angeboten worden.

Doch nicht nur im regulären Verkauf erschließt die FIFA neue Einnahmequellen. So hat der Weltverband zwar eine Weiterverkaufsplattform von Fans für Fans bereitgestellt. Der Haken daran: Für jeden abgeschlossenen Verkauf sind Gebühren von 15 Prozent an die FIFA abzutreten - und zwar jeweils vom Verkäufer und vom Käufer.

Besonders untere Preiskategorie stark verteuert

Der Vergleich zu den Endrunden der beiden vergangenen großen internationalen Fußballturniere macht das bereits hohe Ausgangsniveau der Tickets besonders deutlich: Allein das Finalticket ist zum Teil dreimal so teuer wie die Endspielkarte in Katar 2022. Besonders im unteren Preissegment schlägt der Anstieg durch, mit bis zu zehnmal höheren Preisen für das Finale.

Wer beim Finale der Europameisterschaft 2024 dabei sein wollte, war mit 95 bis 1.000 Euro dabei. Für das Finale der Weltmeisterschaft 2022 in Katar waren es 180 bis 1.390 Euro. Der Preisrahmen für die WM 2026 bewegt sich nun hingegen zwischen umgerechnet 1.745 bis 5.470 Euro.

15 Prozent der Stadienplätze bereits verkauft

Nach Angaben von "The Athletic" hat die FIFA das komplette Sortiment der bisher angebotenen eine Million Tickets verkaufen können, was 15 Prozent der kompletten Stadionauslastung entspricht. Weitere Verkaufsrunden, auf die sich kaufwillige Fans noch bewerben können, seien für Ende des Jahres geplant.

