WM 2026: FIFA stellt neuen WM-Ball Trionda vor

Der Fußball-Weltverband FIFA hat für die WM 2026 den offiziellen Spielball Trionda präsentiert. Der Ball von adidas wurde gut acht Monate vor dem Eröffnungsspiel vorgestellt.

DFB-Spieler Florian Wirtz mit dem offiziellen Spielball "Trionda" für die Fußball-WM 2026. Quelle: dpa

Der neue WM-Ball heißt Trionda. Das Spielgerät für die Fußball-Weltmeisterschaft im kommenden Jahr ist in den Farben rot, grün und blau gestaltet. Der Ball soll an die USA, Mexiko und Kanada erinnern: Zum ersten Mal wird eine Endrunde in drei Ländern ausgespielt. Deswegen auch der Name Trionda, der auf Spanisch so viel bedeutet wie drei Wellen.

Weltverbands-Präsident Gianni Infantino erklärte bei der Präsentation des neuen Balls:

Mit Freude und Stolz präsentiere ich Trionda. Adidas hat einen weiteren legendären WM-Ball entworfen, dessen Design die Geschlossenheit und Begeisterung der nächstjährigen WM-Gastgeber Kanada, Mexiko und USA verkörpert. Ich kann es kaum erwarten, bis dieser schöne Ball im Netz zappelt. „ Gianni Infantino

Ball mit Bewegungssensor

Technisch besteche der Ball durch mehrere wichtige Leistungsinnovationen, hieß es von der FIFA. Eine Konstruktion mit extratiefen Nähten sorge für eine Oberfläche, die den Luftwiderstand gleichmäßig verteile und eine optimale Flugstabilität garantiere.

"Aufgeprägte Symbole, die nur aus der Nähe sichtbar sind, sorgen zudem für besseren Halt bei Schüssen oder Dribblings bei nassen oder feuchten Verhältnissen." Der Ball verfüge zudem einen 500-Hz-Bewegungssensor, der jede Ballbewegung genau aufzeichnet. Die Technologie sende in Echtzeit präzise Daten an die Video-Schiedsrichterassistenten und unterstütze die Unparteiischen.

Ahornblatt, Adler und Stern

Als Symbole für die einzelnen Gastgeberländer sind ein rotes Ahornblatt für Kanada, ein grüner Adler für Mexiko und ein blauer Stern für die USA aufgebracht, dazu soll eine Goldverzierung an den WM-Pokal erinnern.

Die WM startet am 11. Juni 2026, das Finale steigt am 19. Juli. Erstmals nehmen 48 Mannschaften an der Endrunde teil. Deutschland hat die Qualifikation noch nicht geschafft.

