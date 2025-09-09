Kapverden auf dem Sprung zur WM - 1:0 in Quali gegen Kamerun

1:0 in Quali gegen Kamerun:Kapverden auf dem Sprung zur Fußball-WM
In der WM-Qualifikation Afrikas bahnt sich eine Riesenüberraschung an. Die Kapverdischen Inseln schlagen Kamerun und haben Platz eins in ihrer Gruppe fast sicher.
Die Kapverdischen Inseln kommen ihrer ersten Teilnahme bei einer Fußball-WM immer näher. Der kleine Inselstaat mit gerade einmal 427.000 Einwohnern hat Kamerun im Spitzenspiel der Gruppe D der Afrika-Qualifikation zu Hause mit 1:0 (0:0) besiegt.
Vier Punkte Vorsprung auf Kamerun
Bei noch zwei ausstehenden Spielen liegen die Insulaner auf Platz eins mit vier Punkten Vorsprung auf die zweitplatzierten Kameruner.
Den Siegtreffer in Praia erzielte Stürmer Dailon Rocha Livramento (54.), der beim portugiesischen Zweitligisten Casa Pia AC spielt, mit einem Traumtor.
Im Oktober reicht Kap Verde nun ein Sieg in Libyen oder daheim gegen Eswatini fürs Ticket zur WM 2026. Der 69. der Weltrangliste wäre im Falle einer Qualifikation der mit Abstand kleinste afrikanische Teilnehmer der WM-Geschichte.
Kapverden mit Erfolgen bei Afrika-Meisterschaft
Kurios: Außerhalb der neun bewohnten Inseln leben mehr Menschen mit kapverdischen Wurzeln als auf den Inseln selbst. Das spiegelt sich auch in der Nationalmannschaft wider. Keiner der 27 Akteure spielt in der heimischen Liga, gut die Hälfte ist in einem anderen Land geboren.
Die größten Erfolge der "Blauen Haie" sind bislang 2013 und 2024 das Erreichen des Viertelfinals der Afrikameisterschaft.
