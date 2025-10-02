DFB-Kader WM-Quali: Nagelsmann nominiert Brown, Füllkrug fehlt

Nagelsmann setzt in der WM-Quali auf Neuling Brown und fünf Rückkehrer. Stürmer Füllkrug in nicht dabei - zwei Siege gegen Luxemburg und Nordirland sind Pflicht.

Neu im Kreise der Nationalspieler: Nathaniel Brown von Eintracht Frankfurt. Quelle: ddp

Mit Neuling Nathaniel Brown von Eintracht Frankfurt und fünf Rückkehrern geht Bundestrainer Julian Nagelsmann in die nächsten Qualifikationsspiele für die Fußball-WM.

Kader für wegweisende Quali-Spiele

Neben dem Frankfurter Linksverteidiger Brown stehen Nico Schlotterbeck, Ridle Baku, Aleksandar Pavlovic, Felix Nmecha und Jonathan Burkardt wieder im 24er-Kader für die wegweisenden Duelle in der WM-Qualifikation gegen Luxemburg am 10. Oktober in Sinsheim und gegen Nordirland am 13. Oktober in Belfast Das gab Nagelsmann am Donnerstag per Pressemitteilung bekannt.

"Auch wenn wir weiterhin auf einige Spieler verzichten müssen, sind wir überzeugt: Unser Kader hat die Qualität, um es besser zu machen als zuletzt", sagte der Bundestrainer.

Zwei Siege - das ist unser klares Ziel, um die WM-Qualifikation weiter auf direktem Weg zu erreichen. „ Bundestrainer Julian Nagelsmann

Im Aufgebot stehen noch 18 Mann, die beim Quali-Fehlstart dabei waren - allen voran Kapitän Joshua Kimmich und Florian Wirtz.

Brown mit der U21 Vizeeuropameister

Nathaniel Brown Brown war im Sommer in der Slowakei mit der U21-Nationalmannschaft Vizeeuropameister geworden. Nagelsmann nannte den 22-Jährigen ein "großes Talent".

Nagelsmann muss improvisieren

Nagelsmann musste bei seiner Nominierung erneut improvisieren. Neben Torwart Marc-André ter Stegen sind Jamal Musiala, Abwehrchef Antonio Rüdiger und Stürmer Kai Havertz oder Alternativen wie Benjamin Henrichs und Tim Kleindienst noch nicht wieder einsatzfähig.

Von den für die September-Partien noch nominierten Spielern fanden neben dem verletzten Antondio Rüdiger und Niclas Füllkrug, Nnamdi Collins, Maximilian Mittelstädt, Pascal Groß und Paul Nebel keine Berücksichtigung. Weiter nicht dabei sind Leroy Sané, Robin Gosens oder Deniz Undav.

Die DFB-Auswahl steht nach dem 0:2 zum Start in der Slowakei und dem 3:1 gegen Nordirland unter Siegzwang. Nur der Gruppenerste qualifiziert sich direkt für die WM-Endrunde. Zum Abschluss der Qualifikation geht es im November nach Luxemburg und in Leipzig gegen die Slowakei.

Das Aufgebot im Überblick: TOR: Oliver Baumann (TSG Hoffenheim), Finn Dahmen (FC Augsburg), Alexander Nübel (VfB Stuttgart)



ABWEHR: Robert Andrich (Bayer Leverkusen), Waldemar Anton (Borussia Dortmund), Ridle Baku (RB Leipzig), Nathaniel Brown (Eintracht Frankfurt), Robin Koch (Eintracht Frankfurt), David Raum (RB Leipzig), Nico Schlotterbeck (Borussia Dortmund), Jonathan Tah (Bayern München)



MITTELFELD: Karim Adeyemi (Borussia Dortmund), Nadiem Amiri (FSV Mainz 05), Serge Gnabry (Bayern München), Leon Goretzka (Bayern München), Joshua Kimmich (Bayern München), Jamie Leweling (VfB Stuttgart), Felix Nmecha (Borussia Dortmund), Aleksandar Pavlovic (Bayern München), Angelo Stiller (VfB Stuttgart), Florian Wirtz (FC Liverpool)



ANGRIFF: Maximilian Beier (Borussia Dortmund), Jonathan Burkardt (Eintracht Frankfurt), Nick Woltemade (Newcastle United)

