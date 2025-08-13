Florian Wirtz - Aktuelle Nachrichten und Hintergründe

Florian Wirtz ist ein deutscher Fußballspieler. Der Mittelfeldspieler steht seit 2025 beim FC Liverpool unter Vertrag. Er spielt außerdem für die deutsche Nationalmannschaft. Nachrichten, Videos und Hintergründe zu Florian Wirtz im Überblick.

Biografie

Florian Wirtz ist 2003 in Pulheim-Brauweiler in der Nähe von Köln geboren. Er begann seine Karriere im örtlichen Fußballverein und wechselte schon bald in die Nachwuchsmannschaft des 1. FC Köln. Sein Erfolg erregte die Aufmerksamkeit des Ligarivalen Bayer 04 Leverkusen. Ab 2020 spielte der offensive Mittelfeldspieler für ie Werkself und gewann 2024 die Deutsche Meisterschaft. Zur Saison 2025/26 wechselte Wirtz nach England zum FC Liverpool.