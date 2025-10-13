Gündogan verteidigt Wirtz gegen Kritik: "Macht etwas mit dir"

Florian Wirtz hat beim FC Liverpool einen Stotterstart hingelegt. Die zunehmende Kritik an dem Nationalspieler geht Ilkay Gündogan und Dietmar Hamann zu weit.

Florian Wirtz hat beim FC Liverpool noch kein Tor oder Assist geschafft. Quelle: firo sportphoto

Der ehemalige DFB-Kapitän Ilkay Gündogan hat seinen früheren Mitspieler Florian Wirtz gegen die zunehmende Kritik verteidigt. Er würde sich in der Debatte über den Zauberfuß "etwas mehr Tiefgang in den Analysen wünschen", sagte Gündogan der "Bild" und forderte, die Kritiker sollten "nicht nur auf die blanken Assists und Tore schauen".

Da hat Wirtz nach sieben Spielen in der Premier League für seinen neuen Klub FC Liverpool noch nichts vorzuweisen. Dennoch: "Wer die überragende Qualität von Flo nicht sieht, der versteht wirklich nicht viel von Fußball. Jetzt schon von einem Transferflop zu sprechen, ist wirklich komplett überzogen", sagte Gündogan.

Gündogan: Wirtz wird liefern

Wirtz kreiere die meisten Chancen in der Liga. Dass er aufgrund der hohen Ablösesumme, die Liverpool für ihn bezahlt habe, scharf angegangen werde, sei "irgendwie klar, so sind inzwischen leider die Mechanismen des Geschäfts", bekannte Gündogan. Wirtz aber könne "gar nichts dafür, dass er so viel gekostet hat", nämlich bis zu 150 Millionen Euro.

Ex-DFB-Kapitän Ilkay Gündogan (Galatasaray Istanbul) glaubt an Wirtz. Quelle: dpa

"Komplett ausblenden kann so viel Lärm kein Spieler beziehungsweise Mensch auf dieser Welt, das macht immer etwas mit dir", gab Gündogan zu. Doch Wirtz werde liefern, "wenn nicht im Oktober, dann eben ab November" - und somit "durch diese Phase kommen".

Hamann: Zu viel Energie in Defensivarbeit

Auch der frühere Nationalspieler Dietmar Hamann glaubt an Wirtz. "Ich bin immer noch der Meinung, dass Wirtz zu gut ist, um sich in der Premier League nicht durchzusetzen", sagte der 52-Jährige dem "Kicker", ergänzte allerdings auch: "Aber ausgeschlossen ist im Fußball nichts. Also braucht er schnell ein Erfolgserlebnis, damit der Ballast abfällt und er wieder zu einer besseren Balance in seinem Spiel findet."

Florian Wirtz wird zur kommenden Saison für den FC Liverpool auflaufen. Eine Auswahl seiner besten Bundesliga-Tore für Leverkusen. Mit Bayer 04 feierte er 2024 die Meisterschaft. 20.06.2025 | 4:36 min

Wirtz investiere derzeit zu viel Energie in die Defensivarbeit. "Alles, was er defensiv zu erledigen hat, macht er im Vollsprint. Ich habe das Gefühl, dass ihm - wenn er dann im Ballbesitz ist - die Kraft, Ruhe und Konzentration abgehen, die er in Leverkusen hatte", sagte Hamann, der zwischen 1999 und 2006 selbst für Liverpool spielte und mit den Engländern 2005 die Champions League gewann.

Er will sich beweisen, er will ackern für die Mannschaft. Aber: Deswegen haben sie ihn ja nicht geholt. „ Dietmar Hamann

Die deutsche Fußball-Nationalelf hat sich gegen Luxemburg keine Blöße gegeben. In der WM-Qualifikation gab es einen unangefochtenen Sieg gegen den Außenseiter. 10.10.2025 | 8:45 min

Klopp: "Richtiger Verein"

Wirtz, der aktuell bei der deutschen Nationalmannschaft für die WM-Qualifikation weilt, hat seit seinem Wechsel von Bayer Leverkusen nach Liverpool im Sommer bislang zehn Pflichtspiele für seinen neuen Klub absolviert. Sorgen um den 22-Jährigen macht sich aber auch Jürgen Klopp nicht. "Ich habe kein bisschen Zweifel! In allen Momenten, in denen Flo auf dem Platz steht, hat er unglaubliche Situationen - bis zum letzten Pass. Jeder sieht, wie gut er ist", sagte der frühere Coach des FC Liverpool.

Er ist in Liverpool im genau richtigen Verein, in dem die Leute gemeinsam daran arbeiten, dass das Team erfolgreich ist. „ Jürgen Klopp

Doku-Serie : Always Hamburg Der Hamburger SV erlebt Drama und Triumph auf dem Weg zurück in die Bundesliga. Eine emotionale Reise mit ungeschminkten Einblicken in die Welt des Fußballs.

ZDFsportstudio auf WhatsApp Quelle: Reuters Sie wollen über Sport stets auf dem Laufenden bleiben? Dann ist unser sportstudio-WhatsApp-Channel genau das Richtige für Sie. Egal ob morgens zum Kaffee, mittags zum Lunch oder zum Feierabend - erhalten Sie die wichtigsten News direkt auf Ihr Smartphone. Melden Sie sich hier ganz einfach für unseren WhatsApp-Channel an: sportstudio-WhatsApp-Channel.